Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 11 febbraio 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 11 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 febbraio 2023 - la Carter spingerà Jack a unire le forze per riconquistare Finn. La malefica rossa non intenderà certo gettare la spugna con suo figlio e ora che il suo ex amante è nella sua stessa situazione, i due potranno darsi una mano a vicenda. Intanto Paris, ancora sconvolta da quanto rivelato da Thomas, si confiderà con Carter. La ragazza deciderà di non dire nulla a Zende. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 11 febbraio 2023 - vedremo che Demir ha una proposta per l'odiato rivale. Determinato a riappropriarsi delle quote che un tempo furono di Cengaver e che ora sono di Yilmaz, l'imprenditore offre a quest'ultimo il doppio della cifra che aveva sborsato per comprarle. Fekeli, già informato da Hunkar, chiede all'Akkaya di accettare. Il figlioccio reagisce male, dando al padrino del debole: gli ha fatto quella richiesta soltanto perché influenzato dalla donna che ama. In seguito, tuttavia, interviene Cengo, che suggerisce a Yilmaz di rifletterci bene: se l'affare andasse in porto, lo Yaman s'indebolirebbe finanziariamente. Con la pulce nell'orecchio, l'ex meccanico decide allora di avanzare una controfferta: pretende dal nemico il triplo! Qui la trama completa di Terra Amara.

