Terra Amara Anticipazioni 11 febbraio 2023: Seher cacciata via!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 febbraio 2023, alle 14.10, Gaffur e Saniye non fanno che litigare. Alla tenuta il caos regna sovrano e, nel tentativo di riportare la pace, Hunkar e Demir decidono di mandare via Seher, proponendola come inserviente al signor Ekrem. Intanto, Mujgan sta provando a convincere la madre a partecipare al suo matrimonio con Yilmaz, mentre quest'ultimo si confronta con il futuro suocero, arrivando persino a minacciarlo pur di fargli accettare l'invito. Demir, invece, vuole comprare, ed è disposto a dargli il doppio, le quote che Yilmaz ha acquistato da Cengaver. Fekeli, che è stato informato da Hunkar, incoraggia il figlioccio ad accettare. L'Akkaya rifiuta, ed accusa il padrino di essere debole. Nel frattempo, Cengo spiega all'ex meccanico che, comprando le suo azione, lo Yaman s'impoverirebbe; così, Yilmaz gli chiede il triplo!

Terra Amara Anticipazioni: Addio Seher!

Alla tenuta il caos regna sovrano da quando Saniye ha scoperto che Seher aspetta un figlio da Gaffur. La cuoca non fa che accusarlo, mentre il capomastro non fa che negare con forza di essere un fedifrago. I coniugi litigano furiosamente senza sosta. Hunkar e Demir capiscono che è il caso d'intervenire. Pur di tentare di riportare la pace nella villa, i due spediscono la domestica in dolce attesa dal signor Ekrem. Ma la lontananza di Seher basterà per acquietare Saniye?

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz minaccia Behzat...

Mujgan non vede l'ora di coronare il suo sogno d'amore, diventando la moglie di Yilmaz. La dottoressa crede fortemente che il giorno del loro matrimonio sarà il più bello della sua vita, però c'è qualcosa che la turba. La Hekimoglu non riesce ad accettare il pensiero di dover tacitamente rinunciare alla presenza dei suoi genitori alle nozze. Sevil e Behzat l'hanno disconosciuta nel momento in cui lei ha detto loro di voler sposare il fidanzato anche senza il loro benestare. Adesso, quindi, Mujgan tenta il tutto per tutto parlando a quattr'occhi con la madre, nella speranza che la convinca a partecipare al lieto evento. Al tempo stesso, l'Akkaya prova a convincere il futuro suocero, ed arriva addirittura a minacciarlo!

Yilmaz e Cengaver hanno un piano, nelle Anticipazioni dell'11 febbraio 2023 di Terra Amara

Demir ha una proposta per l'odiato rivale. Determinato a riappropriarsi delle quote che un tempo furono di Cengaver e che ora sono di Yilmaz, l'imprenditore offre a quest'ultimo il doppio della cifra che aveva sborsato per comprarle. Fekeli, già informato da Hunkar, chiede all'Akkaya di accettare. Il figlioccio reagisce male, dando al padrino del debole: gli ha fatto quella richiesta soltanto perché influenzato dalla donna che ama. In seguito, tuttavia, interviene Cengo, che suggerisce a Yilmaz di rifletterci bene: se l'affare andasse in porto, lo Yaman s'indebolirebbe finanziariamente. Con la pulce nell'orecchio, l'ex meccanico decide allora di avanzare una controfferta: pretende dal nemico il triplo!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.