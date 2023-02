Beautiful Anticipazioni 11 febbraio 2023: Sheila propone a Jack di unire le forze per riconquistare Finn

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila ha un piano per riconquistare Finn e lei e Jack dovranno unire le forze. Intanto Paris rivela a Carter della dichiarazione d'amore di Thomas.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate dell'11 febbraio 2023, Sheila tornerà all'attacco e lo farà come una vera belva. Le Trame degli episodi che andranno in onda su Canale5 a partire dalle ore 13.50, ci rivelano che la Carter spingerà Jack a unire le forze per riconquistare Finn. La malefica rossa non intenderà certo gettare la spugna con suo figlio e ora che il suo ex amante è nella sua stessa situazione, i due potranno darsi una mano a vicenda. Intanto Paris, ancora sconvolta da quanto rivelato da Thomas, si confiderà con Carter. La ragazza deciderà di non dire nulla a Zende.

Sheila propone a Jack un'alleanza: ecco le Anticipazioni di Beautiful dell'11 febbraio 2023

La sconvolgente confessione di Jack ha atterrito Finn. Il ragazzo ha deciso di chiudere i ponti con suo padre, colpevole non solo di avergli nascosto un simile segreto ma anche di aver tradito la sua adorata mamma. Lui e Li faranno a meno del Finnegan senior, che non merita il loro amore. Jack, distrutto, è arrivato a casa di Sheila per sfogare la sua rabbia. È lei che lo ha convinto a parlare ed è lei la sola responsabile della sua rovina. La Carter lo rimetterà subito al suo posto e gli dirà che la responsabilità di non aver mai detto al proprio figlio di essere il suo padre naturale, è soltato sua. Lei non c'era e ha rinunciato al suo bambino. Sheila si affretterà a chiudere ogni discussione con il suo ex amante; non è tempo per i litigi ma è arrivato il momento di tirare fuori le unghie e di allearsi. La rossa proporrà all'uomo di unire le forze per riconquistare Finn e sconfiggere i Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Paris racconta a Carter della dichiarazione di Thomas

Thomas ha rivelato a Paris di amarla ma lei gli ha dato un sonoro due di picche. La ragazza gli ha confessato di non averlo mai guardato da quel punto di vista e di aver anzi sempre pensato che i due avessero instaurato una bella amicizia. La Buckingham rimarrà dunque fedele a Zende a cui però deciderà di non rivelare quanto successo con il cugino. Si confiderà solo con Carter e dovrà ammettere che il Walton aveva ragione. L'avvocato non sarà stupito dall'exploit del figlio di Ridge ma quando Paris gli rivelerà che il giovane ha lasciato la sua casa per trasferirsi in albergo, ci rimarrà di sasso. Thomas si sarà davvero ritirato?

Beautiful Anticipazioni: Sheila e Deacon passano il Ringraziamento da soli

Il piano di Sheila non convincerà Jack, che dirà alla Carter di non volersi alleare con lei. La donna dovrà trovare un altra spalla e forse neanche Deacon potrà supportarla. Nonostante il riavvicinamento di Hope, lo Sharpe si troverà comunque a passare il Ringraziamento da solo o meglio con Sheila. I due, come era prevedibile, saranno tenuti bene alla larga da Villa Forrester, in cui non potranno più rimettere piede.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 febbraio 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.