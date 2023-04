Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 1°aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1°aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 1°aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1°aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1°aprile 2023 - le tensioni tra Hope, Steffy, Taylor, Brooke e Ridge continueranno e non accenneranno a esaurirsi ma anche che Deacon peggiorerà la situazione. Lo Sharpe insistere con la Logan affinché anche lei si convinca che il loro bacio non sia stato un caso. Dopo aver dichiarato alla sua ex di essere innamorato pazzo di lei, lei rivelerà di non voler sparire dalla sua vita e di non aver intenzione di rinunciare al loro amore. Brooke si troverà ovviamente ancora molto in difficoltà e la situazione si farà ancora più fastidiosa, quando riceverà la visita inaspettata di Taylor. Intanto Hope, dopo essersi confrontata con Liam, si scontrerà nuovamente con Steffy, decisa a scoprire cosa stia succedendo a casa Forrester-Logan. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1°aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 1°aprile 2023 - dopo la sparatoria tra Demir e Yilmaz, Zuleyha e Mujgan, ancora turbate da quel che è accaduto e che sarebbe potuto accadere, s'incontrano in ospedale. Entrambe, infatti, hanno appuntamento con la dottoressa Feriha, una ginecologa che deve monitorare lo stato delle rispettive gravidanze. La tensione tra le due è palpabile. Le cose, tra l'altro, stanno per peggiorare drasticamente. L'ex meccanico si presenta all'improvviso, per dare supporto alla Hekimoglu durante la visita. La Altun, vedendoli insieme, sente di nuovo il suo cuore spezzarsi... Qui la trama completa di Terra Amara.

