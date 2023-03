Beautiful Anticipazioni 1° aprile 2023: Brooke distrutta da un inaspettato incontro

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che dopo la visita di Deacon, un altro spiacevole incontro metterà in crisi Brooke.

Le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 1° aprile 2023, a partire dalle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che le tensioni tra Hope, Steffy, Taylor, Brooke e Ridge continueranno e non accenneranno a esaurirsi ma anche che Deacon peggiorerà la situazione. Negli episodi della Soap vedremo lo Sharpe insistere con la Logan affinché anche lei si convinca che il loro bacio non sia stato un caso. Dopo aver dichiarato alla sua ex di essere innamorato pazzo di lei, lei rivelerà di non voler sparire dalla sua vita e di non aver intenzione di rinunciare al loro amore. Brooke si troverà ovviamente ancora molto in difficoltà e la situazione si farà ancora più fastidiosa, quando riceverà la visita inaspettata di Taylor. Intanto Hope, dopo essersi confrontata con Liam, si scontrerà nuovamente con Steffy, decisa a scoprire cosa stia succedendo a casa Forrester-Logan.

Anticipazioni Beautiful: Deacon pronto a lottare per il suo amore

Deacon non molla e non intende perdere l’occasione di ricucire il suo rapporto con Brooke. Lo Sharpe, tormentato dai ricordi della notte di Capodanno, si è fiondato a casa Forrester per parlare con la sua ex. La Logan non è stata per nulla felice di vederlo di nuovo davanti a lei e ha cercato di convincerlo ad andarsene velocemente, prima che Ridge possa tornare. Nella puntata di Beautiful de 1° aprile 2023, Deacon continuerà a insistere con la madre di Hope, affinché non dimentichi quando successo tra loro e non lasci che il loro bacio sia ridotto a un errore, dato dall’alcol. Il tuttofare de Il Giardino, dichiarati i suoi sentimenti, cercherà di convincere la donna a lasciarsi andare e ad ammettere di provare ancora qualcosa per lui. La loro conversazione sarà però interrotta da un sms da parte di Ridge, che informerà la moglie di essere di ritorno.

Beautiful Anticipazioni: Taylor va a fare visita a Brooke

Deacon lascerà la Villa e Brooke sarà molto scossa. Ridge troverà sua moglie proprio con questo stato d’animo e si proporrà ancora una volta di darle una mano. Il Forrester però non riuscirà a starle vicino per tutto il tempo; in ufficio avranno infatti bisogno che lui torni immediatamente, per sbrigare alcune importanti faccende. Rimasta di nuovo sola, la Logan sarà di nuovo travolta da un’inaspettata visita. Questa volta si tratterà di Taylor. La Hayes si presenterà dalla nemica, con un’offerta di pace. Le dirà di averla voluta vedere per assicurarsi che stesse bene. Le confesserà di aver sentito molte persone parlare di un suo strano malessere ma soprattutto le dirà di aver notato una Hope fin troppo sulla difensiva. Le chiederà quindi se tutto vada bene e si offrirà di sostenerla da amica, qualora ne avesse bisogno, senza che lei abbia paura che si metta in mezzo al suo matrimonio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope pronta a tutto per proteggere sua madre

Hope intanto confiderà a Liam di essere preoccupata per sua madre e di voler scoprire cosa le stia passando per la mente. La ragazza si preoccuperà anche di tenere Steffy e Taylor fuori dai giochi e lo chiarirà nuovamente alla sorellastra, durante un loro incontro alla Forrester. Le due ragazze si troveranno ancora una volta in disaccordo e la Forrester dirà apertamente alla Logan di non avere intenzione di sopportare e permettere che lei e sua madre mettano in difficoltà Ridge. La guerra tra le due eterne rivali sembrerà destinata ad accendersi sempre di più. Intanto Zende, capito che Paris non vuole fare sul serio con lui, dirà di sì a un’uscita con una delle modelle della Forrester.

