Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 gennaio 2024 - Steffy e Thomas insisteranno affinché i loro genitori tornino insieme. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i fratelli Forrester spingeranno Ridge e Taylor ad ammettere di amarsi ancora. I due si sentiranno in grande difficoltà; sia il Forrester che la Hayes non potranno negare di provare amore l’uno per l’altra ma non riusciranno a dimenticarsi della presenza di Brooke nelle loro vite. Alla Logan ci penserà però Steffy, che risponderà al telefono del padre e gelerà la sua matrigna, dichiarandole apertamente guerra. Il conflitto tra le donne Logan e le donne Forrester è appena all’inizio e si fa molto duro. Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 gennaio 2024 -Lope sarà molto preoccupato per Maria. Lo chef rivelerà a Jana di aver ricevuto un regalo da parte della Fernandez e la cameriera gli dirà che lui non è l’unico ad aver avuto qualcosa in dono. Il giovane comincerà a sospettare che la sua amata, dopo la scoperta della scomparsa di Salvador, voglia fare qualche sciocchezza. Intanto Catalina si renderà conto che né i braccianti né Tadeo le danno più retta. Tutta colpa della decisione di Don Alonso di affidare la gestione della tenuta a Manuel. La marchesina, molto infastidita, deciderà di parlare con il padre e di dirgli – insieme al fratello – di aver deciso di prendersi lei il compito di occuparsi delle migliorie di casa. Intanto Pia e Jana si convinceranno sempre più che il padre di Curro sia il barone mentre Blanca dovrà lasciare la tenuta, con grande rammarico della Exposito, che con lei aveva instaurato un bel rapporto. Cruz affronterà Lorenzo e lo accuserà di fare il doppio gioco. Il conte si giustificherà dicendo di voler ingannare la baronessa per avere un alibi dopo la sua morte ma la verità sarà ben altra. Lorenzo ed Elisa sono d’accordo per fare impazzire Cruz e prendersi pure la sua parte di eredità. Qui la trama completa de La Promessa.

