Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 gennaio 2024 - Steffy passerà di nuovo all’attacco. La ragazza vorrà organizzare un’altra cena, stavolta a casa sua, per stare con i suoi genitori ma soprattutto per permettere loro di avvicinarsi ancora di più. La Forrester avrà le idee chiare e rivelerà al fratello di essere convinta che, così facendo, centreranno il loro obiettivo. Questo piano metterà i bastoni tra le ruote a Brooke che, nel mentre, si sarà preparata per passare una serata romantica in compagnia di suo marito. La Logan dovrà fare i conti con una dura realtà, che non le piacerà per nulla. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 gennaio 2024 - Jimena continuerà a essere gelosa di Blanca. La marchesa non riuscirà a trattenere il suo fastidio e chiederà a Manuel spiegazioni riguardo la sua amica. Il marchese la gelerà; non solo le dirà di non essere interessato alla fotografa ma le confesserà di aver ricordato tutto e di aver capito di non averla mai amata e di non amarla neanche ora. Intanto Mauro consiglierà a Lope di non continuare a osannare Salvador con Maria e di cercare di essere sincero con la ragazza mentre Candela prometterà di smetterla di bisticciare con Simona. Le due saranno serene in cucina ma non tornerà più come prima, la loro amicizia è finita. Lorenzo ed Elisa continueranno uno strano rapporto e Cruz sarà infastidita dall’atteggiamento dei due che ogni tanto litigheranno e poi si scambieranno effusioni. Curro confesserà a Jana che Eugenia non lo ha neanche riconosciuto mentre Catalina e Manuel si organizzeranno per lasciare che sia la ragazza a gestire le finanze della tenuta. Jimena prenderà infine da parte Blanca, a cui chiederà se è innamorata di suo marito. Don Romulo scoprirà che circolano voci sul suo addio a La Promessa e se la prenderà con Pia mentre la governante scoprirà da Simona che Dolores è scomparsa per via di un uomo potente, che abita in casa Lujan. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 al 5 gennaio 2024.