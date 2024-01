Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 gennaio 2024 - Brooke penserà di aver rasserenato Ridge e di averlo convinto a lasciar perdere i Forrester. Per suggellare la loro ritrovata unione ma anche per sedurlo, la Logan penserà di organizzare una serata romantica solo per loro due. La bionda lo rivelerà a Hope, che sarà d’accordo con l’idea della madre e la supporterà ma le dirà di guardarsi le spalle da Steffy, sempre più combattiva e decisa a farla fuori. La piccola Logan affilerà le armi e farà molto bene, visto che la Forrester avrà in mente un nuovo stratagemma per riavvicinare i suoi genitori. Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 gennaio 2024 - Catalina sarà molto delusa da suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza scoprirà da suo padre che è in arrivo il denaro che servirà per le migliorie da effettuare alla tenuta ma verrà anche a sapere che a gestire tutto sarà Manuel e non lei. Per la ragazza sarà un duro colpo e capirà che dietro alla decisione di Don Alonso c’è sicuramente l’intervento di Cruz. Blanca si rivelerà una vera amica per Manuel. Non solo parlerà sinceramente all’amico, capendo che il marchese è innamorato di Jana ma legherà pure con la cameriera, che si occuperà di curarle una bruciatura. Intanto Pia dirà a Candela di non volere che nessuno sappia che il bambino che porta in grembo è del barone e poi cercherà di avere informazioni su Dolores. Simona farà capire di essere piuttosto turbata da questo nome ma la cuoca si occuperà principalmente di ricucire il rapporto con la sua collega. Intanto Petra rivelerà a Maria, in malo modo, che Salvador è morto mentre Cruz sospetterà che Elisa abbia capito che ha intenzione di ucciderla. Qui la trama completa de La Promessa.

