Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 gennaio 2024 - Thomas rivelerà di essere molto preoccupato per quello che sta succedendo a lui e alla sua famiglia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester si troverà a parlare con Carter, a cui dirà di non volere una guerra tra le Logan e i Forrester ma soprattutto di non volere che Hope soffra a causa sua. Confesserà però di voler passare più tempo con Douglas, rimediando agli errori fatti in passato. Intanto Brooke continuerà a ribadire a Ridge di essere innamorata di lui e di voler stare con lui per sempre. Lo stilista però avrà i suoi dubbi. Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 gennaio 2024 - Jimena brucerà di gelosia nei confronti di un’ospite speciale, arrivata alla tenuta. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la marchesina non riuscirà a sopportare che Manuel rivolga le sue attenzioni a Blanca, una sua amica di vecchia data, giunta a casa dei marchesi de Lujan per una visita di cortesia. Intanto Cruz e Lorenzo, consigliati da Petra, avveleneranno il tè di Elisa ma il tentativo di uccidere la baronessa andrà a vuoto. La marchesa comincerà a sospettare che suo cognato stia facendo il doppio gioco. Pia si offrirà di dire a Maria che Salvador è morto e prometterà a Jana di interrogare Romulo per scoprire altre informazioni su Dolores, dopo quanto scoperto da Candela. Lorenzo presterà il denaro a Don Alonso ma in cambio vorrà che il cognato gli fermi un atto che attesti il prestito. Candela dirà a Pia di aver capito che il figlio che porta in grembo è del Barone e le consiglierà di avanzare richieste sull’eredità. Qui la trama completa de La Promessa.

