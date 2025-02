Beautiful: Conoscere Finn è stato un bene o un male per Steffy? Ecco cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Finn è un personaggio positivo o negativo per Steffy? La Forrester è stata fortunata o sfortunata nel conoscere il dottore? Ecco cosa pensiamo del bel dottore ormai uno dei personaggi principali della Soap Beautiful, in onda su Canale5.

In questi giorni ci stiamo interrogando moltissimo sulla natura del personaggio di Finn e ci stiamo chiedendo se conoscere il ragazzo sia stato un bene o un male per Steffy. La domanda ci è sorta spontanea seguendo sia le anticipazioni italiane di Beautiful e quello che sta succedendo su Canale5 sia quelle americane. Nelle puntate della Soap, in onda sull’emittente statunitense della CBS, il dottore ha appena scoperto che Luna Nozawa è sua figlia e sta per rivelare a sua moglie che la ragazza che ha cercato di ucciderla è legata a lui, esattamente come Sheila. In quelle italiane invece, il medico ha scatenato l’ira della Forrester abbracciando sua madre e dimostrando di essere legato a lei nonostante quello che ha combinato.

Sembra che Finn sia destinato a ripetere ciclicamente un copione già visto da sua moglie e siamo certi che Steffy non accoglierà con felicità la notizia che Luna è la sua figliastra. La Forrester potrebbe cominciare a pensare che sarebbe stato meglio non conoscere il suo amato marito e cominciamo a pensarlo pure noi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn riuscirà mai a rendere felice Steffy?

Steffy e Finn sono una bella coppia, questo è certo, e all’inizio abbiamo pensato che la Forrester avesse finalmente trovato un uomo che la ama davvero e che non la facesse soffrire e penare come Liam, l’eterno indeciso. Non ci saremmo mai aspettati che il dottore ci facesse in qualche modo rimpiangere lo Spencer, meno carismatico e affascinante del medico ma certamente meno problematico. Liam è figlio di Bill ma un po’ per abitudine e un po’ per assuefazione, ci siamo dimenticati delle tremende trame ordite da Dollar Bill, anche contro la stessa Steffy.

Liam è figlio di Bill ma Finn è figlio di Sheila Carter. Due genitori da un passato pesante ma la Carter batte il magnate 10 a 0 in quanto a cattiverie contro la famiglia Forrester. La rossa non potrebbe mai e poi mai essere accettata in casa e temiamo che la stessa sorte toccherà a Luna, ormai reietta e considerata squilibrata da tutti. Eppure queste due donne non solo sono legate a Finn ma sono legate tra loro e la cosa rende entrambe delle pericolose mine vaganti, che impediranno al bel Finnegan di rendere felice ma soprattutto serena sua moglie.

Beautiful: Liam era meglio di Finn?

Nelle puntate di Beautiful c’è aria di riappacificazione tra Liam e Steffy. I due potrebbero tornare insieme e questo potrebbe accadere proprio dopo che la Forrester avrà scoperto la verità su Luna. Stanca di doversi guardare le spalle persino da suo marito e spaventata che qualunque cosa venga da lui sia portatrice di sofferenze, la Forrester potrebbe (scusate la ripetizione dei condizionali ma per ora sono solo nostre ipotesi) cercare pace altrove, ovvero tra le braccia di un Liam che ha capito i suoi errori e vuole diventare un padre e un uomo migliore. Non siamo però molto certi che il figlio di Bill sia la persona giusta per la nostra amata Steffy e che lui sia meglio del dottor Finnegan. Crediamo infatti che entrambi, per un motivo o per un altro non siano degni della Forrester.

Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Steffy accetterà le novità di Finn?

È ormai chiaro che siamo team Steffy Forrester e che desideriamo per lei un futuro roseo. Vorremmo tanto che lei e Finn non si lasciassero ma dobbiamo ammettere che la storia che è stata costruita intorno al personaggio del medico, ci ha lasciato talmente tanto sbigottiti da farci dubitare che lui sia la persona più giusta per la Forrester.

Abbiamo però ancora la speranza che quest’ultima batosta, che arriverà a breve, sia l’ultima e che le cose dopo questa possano tornare alla tranquillità. Potrebbe infatti accadere che Steffy capisca il desiderio di Finn di recuperare il rapporto con la figlia – che non sapeva di avere – e che possa persino aiutarla a far redimere la Nozawa. Temiamo però che la presenza di Sheila, che scoprirà di essere nonna di una ragazza piuttosto esuberante, possa rovinare tutto e possa far scatenare l’ira della figlia di Ridge, facendole chiudere definitivamente i ponti con una famiglia di pazzi omicidi, con cui si è imparentata, prima di sapere tutta la verità.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.