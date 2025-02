Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Liam stanno per tornare insieme? Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci fanno venire un dubbio: Steffy e Liam saranno di nuovo una coppia? La faccenda di Luna e Finn potrebbe avere delle conseguenze talmente gravi da portare la Forrester a lasciare il marito e a tornare dal padre di Kelly. Ma cosa ce lo fa pensare? Ve lo riveliamo.

Proprio quando in Italia Liam si è accorto di essere ancora innamorato di Steffy e per questo, e per il tradimento di Hope con Thomas, non può lottare per salvare il suo matrimonio, nelle puntate americane di Beautiful comincia a serpeggiare il dubbio che lo Spencer possa tornare – e stavolta davvero – tra le braccia della sua amata Steffy Forrester. Tutta colpa – o merito se la vediamo dalla parte del figlio di Bill – di Luna e del segreto sulla sua paternità. Finn ha scoperto di essere il papà dell’assassina di Tom e Hollis ma anche colei che ha cercato di uccidere Steffy, tenendola in gabbia e facendole vivere uno dei momenti peggiori della sua vita, se non forse il peggiore, da cui non si è ancora del tutto ripresa.

Ma vediamo perché Steffy e Liam potrebbero presto essere di nuovo in coppia. Prima di andare al punto della questione dobbiamo però fare alcune precisazioni d’obbligo, che ci permetteranno poi di fare ancora più chiarezza sulla questione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn pronto a dire a Steffy che Luna è sua figlia

Finn è il padre di Luna, ora non ci sono più dubbi. Il ragazzo ha scoperto questa verità dopo anni, dopo aver capito che Tom non era il genitore della giovane e dopo aver ricordato la notte d’amore passata con la zia acquisita. Il bel medico è rimasto sconvolto da questa novità e si è sentito in colpa per non essere stato presente nella vita della sua primogenita. Si è pure convinto che se le fosse stato vicino, lei non sarebbe diventata la pazza assassina che è ma gli è anche sorto il dubbio che qualcosa non quadri nel suo DNA e che – visto che Sheila è la nonna di Luna – forse il gene dell’assassinio sia proprio insito nel loro sangue.

Ma la preoccupazione maggiore di Finn è quella di affrontare sua moglie Steffy e dirle tutta la verità. Il medico vuole occuparsi di Luna e sa che deve confessare alla Forrester quello che ha appena scoperto. Non ha intenzione di mantenere questo segreto più a lungo di quanto non abbia già fatto Poppy, che ha tradito davvero tutti come Li ha sempre pensato.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Steffy accetterà Luna nella sua famiglia?

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Finn rivelerà a Steffy tutta la verità ma questa sua sincerità potrebbe costargli molto cara. Il ragazzo non ha alcuna intenzione di mentire alla moglie e visto che desidera rimediare al tempo passato senza la figlia, deve ovviamente affrontare questa terribile novità. Il medico è perfettamente consapevole che la Forrester non prenderà bene questa notizia, del resto come potrebbe dopo quello che la ragazza le ha fatto? Ad aggravare questa situazione ci si metterà anche il fatto che Steffy capirà di essere circondata da assassini e comincerà a credere – ne siamo certi - che la famiglia di suo marito, quella di sangue, abbia qualcosa che non va. Si preoccuperà di dover accogliere una pazza che l’ha rinchiusa in una gabbia e che aspettava solo la sua morte e avrà il terrore di dover affrontare di nuovo gli incubi, purtroppo per lei ancora freschi e non ancora del tutto superati. Steffy quindi potrebbe non accettare Luna e comportarsi esattamente come ha fatto con Sheila.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy trova consolazione in Liam?

Steffy si sentirà circondata da assassini e avrà davvero il terrore di dover combattere con una famiglia di pazzi criminali. C’è ovviamente la possibilità che la ragazza capisca che Finn voglia un rapporto con sua figlia e provi a perdonare la Nozawa ma potrebbe anche accadere esattamente il contrario. Ed è qui che si inserirebbe Liam, di cui si è tornato a parlare nelle puntate americane di Beautiful. Lo Spencer era sparito per un po’ e guarda caso torna negli episodi per parlare di Luna e del suo arresto. Il giovane non sa che la ragazza si trova a casa di suo padre ma non è tanto questo quello che interessa quanto il fatto che sia rispuntato per fare una conversazione sulla Nozawa. Ecco proprio per questo ritorno e per i pregressi del suo personaggio che – come stiamo vedendo ora (febbraio 2025) in Italia – vuole proteggere Steffy da Finn ossessionato da Sheila, potrebbe tornare all’attacco della sua ex e volerla tenere al sicuro. Colpita e affondata per l’ennesima volta, la figlia di Ridge potrebbe essere pronta a lasciarsi andare tra le braccia del padre di Kelly, che ha sì i geni di un magnate assetato di vendetta ma non un assassino a sangue freddo.

Insomma il fatto che Finn sia legato a due criminali e che voglia avere un posto nella vita di sua figlia spronando pure Sheila ad avvicinarsi ai due, potrebbe far suonare il campanello d’allarme alla Forrester e a farla scappare a gambe levate dal suo ex compagno. Succederà? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.