Beautiful: Che fine ha fatto Taylor e perché non è al capezzale di Eric con tutti? Ecco la verità

Vi siete accorti che Taylor non è stata contemplata nella riunione di famiglia a casa Forrester e non è al capezzale di Eric o comunque accanto ai suoi figli? Dov'è finita la Hayes? La risposta a questo quesito vi lascerà senza parole.

Vi siete accorti di una strana mancanza tra le fila dei Forrester? Nelle puntate italiane di Beautiful stiamo assistendo all’ansia della famiglia degli stilisti per il povero Eric, sottoposto all’operazione sperimentale di Finn, che ha vinto la resistenza di Ridge. Tutta la famiglia sta pensando al patriarca anche chi non lo ha raggiunto in ospedale ma c’è anche chi non è proprio presente e contemplato ed è proprio sparito dai radar. Stiamo parlando di Taylor, che avrebbe quantomeno dovuto stare vicino ai suoi figli, in questo terribile momento. Ma perché la dottoressa non c’è? Cosa è successo? Ve lo riveliamo noi.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa sta succedendo nella Soap e perché Taylor avrebbe dovuto esserci

Bridget e Thorne sono tornati e sono gli unici figli di Ridge a essere tornati a casa per stare con lui e la cosa non ci è sembrata poi così tanto strana visto che Rick, Felicia, Kristen e alcuni dei nipoti di Eric non sono più comparsi da tempo nelle trame di Beautiful e riportarli a casa per poche puntate avrebbe significato un vero e proprio salto nel passato, con ingaggi di attori lontani da Beautiful ormai da tempo.

Nemmeno Quinn è corsa dal suo ex marito anche se la sua presenza non sarebbe stata poi così tanto gradita ed era anche impensabile, visto l’addio della sua attrice Rena Sofer, che potesse ripresentarsi proprio ora. Ma un personaggio avrebbe dovuto esserci, non tanto per il patriarca quanto per suo figlio e per i suoi nipoti Steffy e Thomas. Stiamo parlando di Taylor, che sino a poco tempo prima era presente nel cast della Soap e aveva avuto di nuovo a che fare con la sua rivale Brooke. E fino al ritorno da Roma la dottoressa c’era.

Beautiful: Taylor di nuovo in viaggio ma c’è dell’altro

Taylor ci ha abituato a sparire dalla circolazione da un momento all’altro e a tornare quando tutti meno se lo aspettano, persino con un nuovo volto e una nuova attrice. E con l’operazione di Eric e con la sua probabile dipartita, la dottoressa avrebbe dovuto essere presente per i suoi figli e per il suo ex marito. Qualunque viaggio intrapreso dalla psichiatra, sempre in giro per il mondo per nuovi progetti, avrebbe potuto fermarsi. Steffy e Thomas hanno bisogno di tutto il supporto, ora più che mai. Ma allora perché Taylor non è tra loro a Los Angeles? Bé perché la sua attrice, la sua nuova attrice aggiungeremo, è stata licenziata!

Taylor licenziata! Krista Allen non tornerà più

In un nostro articolo datato 19 dicembre 2023 vi avevamo rivelato dell’addio di Taylor e del licenziamento di Krista Allen ma allora parlavamo di anticipazioni americane e di un’attrice che non conoscevamo così bene come adesso. Ebbene, Taylor Hayes è uscita di scena con un licenziamento prima del tempo – e con qualche polemica - dell’attrice, che non tornerà più nei panni della madre di Thomas e Steffy. La presenza di Taylor, in questo momento, non è stata ritenuta necessaria e la produzione ha deciso di chiudere il contratto della Allen prima dei tre anni pattuiti e di non parlare più della psichiatra per un bel po’ di tempo. Ecco quindi perché Taylor non è con Ridge e i suoi figli al capezzale di Eric.

In realtà, ve ne sarete accorti, noi continuiamo a parlare di Taylor quando vi raccontiamo attualmente, ovvero luglio 2025, di cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap. Bè vi diciamo che Taylor si tornerà ma avrà il volto di una nuova attrice, ovvero Rebecca Budig, che ad agosto 2024 ha assunto il ruolo della psichiatra al posto della Allen e che è attualmente nel cast delle puntate della Soap, in onda sull’emittente statunitense CBS.

