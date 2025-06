Beautiful: Eric Forrester nonno da dieci e lode non solo di RJ, Zende, Thomas e Steffy. Ecco chi sono tutti i suoi nipoti

Anticipazioni TV

Eric è un nonno molto amato oltre che un padre e un mentore stimatissimo. Peccato però che alla sua festa d'addio non ci siano tutti e che manchino molti dei suoi nipoti. Ma chi sono i grandi assenti nelle puntate di Beautiful attualmente (giugno 2025) in onda su Canale5?

La famiglia Forrester è immensa e a volte ci si può perdere a ricostruire l’albero genealogico dei personaggi principali di Beautiful. Tanti intrecci, tanti figli e altrettanti nipoti, soprattutto per Eric Forrrester, che nelle puntate in onda su Canale5 in questi mesi (maggio, giugno e pure luglio 2025), sarà al centro delle trame della Soap per via della sua malattia ma anche per la sua festa d’addio, a cui hanno partecipato i suoi "bambini", non tutti, e i suoi nipotini anche loro non al completo.

Ma chi sono i grandi assenti di questa serata ma soprattutto quanti e chi sono i nipoti di Eric che non si sono presentati? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Eric padre e nonno da dieci e lode

Eric è svenuto e la sua vita sta per concludersi… o forse no! Non è questo il momento di fare spoiler ma di ricordare quanto sia amato nella sua vita e che buon padre e nonno sia stato. Nonostante abbia fatto passare le pene dell’inferno – ricambiate – a Stephanie con i suoi tradimenti e non sia stato un compagno molto fedele, almeno sino ad adesso che sta con Donna, il patriarca è sicuramente stato un papà presente e un mentore per figli e nipoti. Per questo Bridget e Thorne non hanno potuto non accettare il suo invito a Villa Forrester e sono rimasti sconvolti nel sapere che il loro papà sta per morire.

Eric ha potuto riabbracciare due dei suoi ragazzi lontani mentre non ha potuto salutare Felicia, Kristen e Rick, gli altri suoi tre figli, avvertiti purtroppo all’ultimo minuto e, come rivelato nelle puntate della Soap, impossibilitati a rientrare a casa. I tre, ve lo riveliamo, non si vedranno nemmeno nei prossimi episodi e non saranno nemmeno chiamati, così come non verranno menzionati gli altri nipoti del Forrester, altrettanto affezionati al nonnino ma un po’ meno presenti.

Figli e nipoti dimenticati nelle trame di Beautiful

L’imminente morte di Eric avrebbe dovuto richiamare tutti a casa ma si sarebbe trattato di una reunion piuttosto impegnativa per Beautiful. Sono tanti i personaggi usciti di scena e che vengono solo nominati (a volte nemmeno quello). In un nostro articolo vi avevamo già annunciato che Felicia, Rick e Kristen non si sarebbero rivisti; in realtà sono assenti dagli episodi della Soap da anni e non si prevede un loro ritorno.

Solo Bridget e Thorne sono stati riportati a casa e se del ritorno della figlia di Brooke non siamo rimasti tanto stupiti, siamo invece rimasti piacevolmente sorpresi nel rivedere il secondogenito di casa Forrester (primogenito di Ridge e Stephanie). Oltre agli altri figli di Eric, sono rimasti nell’ombra tre nipoti del patriarca, spariti dalla circolazione come i propri genitori. Ma chi sono? Vi anticipiamo che si tratta di Dino, Lizzie e Logan.

Beautiful: ecco chi sono i nipoti di Eric

Noi siamo abituati a considerare nipoti di Eric solo Steffy, Thomas, Zende e RJ. In realtà il Forrester ha altri nipotini, alcuni di questi scomparsi dalle trame dopo la loro morte, come per esempio Phoebe e Alexandria, la figlia di Thorne, ma anche spariti dalla circolazione dopo la loro nascita, perché partiti con i propri genitori. Stiamo parlando dei giovani Dino, Lizzie e Logan, figli rispettivamente di Felicia, Rick e Bridget. L’unico di questi che è stato nominato è stato Logan, nato dalla relazione tra la figlia di Brooke e Owen Knight e ormai un ragazzino grande. Bridget ha confessato al padre, nella puntata di Beautiful del 20 giugno 2025, di non aver pensato di portare con sé suo figlio, perché ormai in viaggio quando ha ricevuto il suo invito.

Di Dino, figlio di Felicia e Dante ma anche di Lizzie, figlia di Rick e di Maya Avant, non è stata fatta menzione. Assenti i genitori, assenti pure i figli. È un vero peccato che non abbiamo potuto rivedere tutta la famiglia riunita, con aggiunte particolari come quella di Jack Marone jr., figlio di Brooke e Nick ma allevato da Bridget per qualche tempo e considerato come un nipotino dal compagno di Donna. Ed è mancato pure Marcus, figlio di Donna e legato a Eric da un legame simile a quello tra padre/nonno e nipote. Insomma non solo Steffy, Zende, Thomas e RJ e non solo Hayes, Kelly e Douglas, bisnipoti, ma una lunga serie di parenti spariti dalla circolazione che chissà se torneranno mai a Los Angeles e nella villa di famiglia.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.