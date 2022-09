Beautiful: Addio a Quinn Fuller. Rena Sofer lascia la Soap dopo 9 anni

Anticipazioni TV

Beautiful perde uno dei suoi personaggi più importanti. Quinn Fuller dice addio alla Forrester Creations, a Villa Forrester e a Carter… per sempre! L’attrice Rena Sofer ha deciso di lasciare il set della Soap dopo 9 anni di lavoro, chiudendo la storyline dell’odiata nemica di Brooke Logan.

Beautiful Anticipazioni: Quinn dice addio alla Forrester

È un duro addio quello a Quinn Fuller. L’ex signora Forrester lascerà prestissimo Los Angeles per cominciare una vita lontano dalla città che l’ha resa ricca, famosa e molto invidiata. Il 29 agosto scorso, Rena Sofer – l’attrice che da anni presta il volto alla designer di gioielli – ha informato il pubblico di aver deciso di lasciare la Soap, per dedicarsi a nuovi progetti. La sua decisione mette quindi un punto alle vicende di Quinn, che lascerà il suo amato Carter e il suo amato Wyatt, che continueranno invece a gironzolare tra i corridoi della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful: Ecco quando diremo addio a Quinn Fuller

Le puntate americane di Beautiful, come sappiamo, sono avanti di un anno rispetto alle nostre e le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano già che manca davvero poco all’ultima puntata, quella dell’addio, di Quinn Fuller. Da noi tutto questo accadrà tra circa un anno, lo vedremo quindi nel 2023 ma dobbiamo già abituarci al fatto che non rivedremo più gli scontri tra Brooke e Quinn e non avremo più neanche la love story tra l’affascinante Carter e l’ex signora Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: cosa ne sarà di Carter dopo l’addio di Quinn?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che solo Quinn lascerà la Soap. Sarà solo l’ex signora Forrester a lasciare Los Angeles mentre Carter continuerà a svolgere il suo lavoro e a muoversi nei corridoi della Forrester Creations. L’affascinante Lawrence Saint-Victor rimarrà quindi nel suo ruolo di braccio destro di Ridge ed Eric ma dovrà trovare di nuovo l’amore. Chissà chi sarà la donna destinata a renderlo per sempre felice.

Rena Sofer e Lawrence Saint-Victor hanno lavorato a stretto contatto per circa due anni, formando una delle coppie soap più riuscite di Beautiful. I due si sono guadagnati pure un soprannome, i Quarter, e hanno dimostrato di essere molto uniti anche fuori dal set. Non sono infatti mancati messaggi di stima e affetto tra loro, all’indomani dell’addio della Sofer alla serie che per nove anni è stata la sua casa e le ha regalato una grande ed allargata famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.