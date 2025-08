Beautiful: pausa estiva per la Soap ma solo per le puntate inedite, ecco cosa succederà su Canale5 dal 3 agosto 2025

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione per Beautiful da domenica 3 agosto 2025. La Soap di Canale5 si prende una pausa ma attenzione: le sue puntate andranno comunque in onda nel daytime ma saranno in replica. Ecco cosa andrà in onda e sino a quando durerà il nuovo palinsesto.

Novità in casa Forrester e no, non si tratta stavolta né di trame italiane né di anticipazioni americane. La Soap di Canale5, da domenica 3 agosto 2025, si prenderà una pausa. Si tratterà di uno Stop un po’ atipico a dire il vero e questo perché, se guardate la guida Mediaset, le sue puntate continueranno a essere trasmesse ma non si tratterà di episodi nuovi, freschi e particolarmente avvincenti – sì stanno per arrivare colpi di scena sensazionali – ma saranno eventi che abbiamo già visto e che permetteranno al pubblico di Mediaset di non perdere – nelle settimane di ferie – le grandi sorprese che Villa Forrester ci riserva. Ma cosa succederà? Vediamolo nel dettaglio.

Beautiful: la Soap va in ferie e arrivano le repliche

È raro, è capitato pochi anni, che le puntate di Beautiful non andassero in onda nel periodo estivo ma si è sempre preferito riproporre agli spettatori degli episodi già visti, per non interrompere la programmazione e magari dare modo a qualcuno di riprendere il filo della narrazione e di vedere puntate perse. Si è quindi ricorso alle repliche degli ultimi eventi e così si farà anche da oggi 3 agosto 2025.

La Soap tornerà indietro di circa un mese e tornerà a parlare dell’operazione delicata di Eric e del momento in cui Ridge ha deciso di staccare la spina a suo padre per rispettare le sue ultime volontà. La sua scelta però si ribalterà completamente quando il patriarca, probabilmente deciso a non morire, cercherà di aprire gli occhi. Sarà allora che Ridge darà a Finn l’ok a procedere con la cura sperimentale che ha studiato per il nonno di sua moglie e che pensa possa salvargli la vita.

Beautiful: sino a quando andranno in onda le repliche?

Le repliche di Beautiful cominciano oggi, domenica 3 agosto 2025 e continueranno per circa due settimane. Le puntate inedite della Soap sono previste per dopo Ferragosto 2025 ma attualmente non siamo certi se si riprenderà dal weekend, magari da domenica 17 agosto 2025, oppure se si ricomincerà lunedì 18 agosto 2025, con il primo giorno della settimana. Lo scopriremo più avanti nel tempo. Non escludiamo che ci siano cambiamenti di palinsesto nel corso di questi giorni; questo perché nelle ultime settimane siamo stati sommersi da novità inaspettate e impreviste, come lo sono state queste repliche, che attendevamo nella settimana dall’11 al 17 agosto e non prima.

Che puntata di Beautiful andrà in onda il 3 agosto 2025

Nella puntata di Beautiful del 3 agosto 2025 vedremo Eric di nuovo in un letto di ospedale. Dopo la grande festa d’addio a Villa Forrester, il patriarca è crollato sul pavimento senza più rialzarsi ed è quindi stato portato in ospedale, dove Finn si è subito preso cura di lui, aiutato da Bridget. Il dottore ha rivelato alla famiglia di aver trovato una cura sperimentale per aiutare il nonno di sua moglie ma Ridge si è opposto a sottoporre il padre a ulteriori trattamenti, che potrebbero solo aumentare la sua agonia. Ridge ha promesso al suo papà di prendersi cura di lui e di rispettare le sue ultime volontà, che parlano molto chiaro. Non vuole essere rianimato e non vuole avere ulteriori supplizi.

Con questa promessa e vedendo che il suo adorato papà sta per morire, Ridge chiede a Finn di staccare la spina ma prima che possa farlo, Eric dà segni di voler lottare e tutto cambia. Il dottore predispone una sala operatoria, pronto a entrare in azione ed essere l’eroe di Steffy.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.