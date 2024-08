Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 agosto 2024: Deacon tradisce Sheila e la consegna all'FBI!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’11 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Deacon consegnerà Sheila alla polizia ma la Carter cercherà ancora una volta di farla franca.

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 agosto 2024, alle ore 14.00, assisteremo a un colpo di scena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Deacon non solo non aiuterà Sheila a fuggire e non la seguirà ma la consegnerà agli agenti. Si scoprirà che lo Sharpe ha avvertito Bill e Ridge e che ha deciso di consegnare l’amata agli agenti per chiudere un capitolo doloroso della storia di tutti. La rossa si troverà braccata e senza via di scampo o almeno così crederà Baker. La criminale proverà ancora a lottare per ottenere la sua libertà ma forse stavolta per lei sarà arrivata davvero la fine.

Beautiful Anticipazioni: Sheila prega Deacon di fuggire con lei

Sheila sta pregando Deacon di salvarla ma soprattutto di fuggire insieme a lei. La rossa sa che non c’è più futuro per lei a Los Angeles, non ora e non con l’FBI alle sue calcagna. È tempo quindi di lasciare la città e di cercare un altro posto che possa garantirle la libertà. La donna vorrebbe che lo Sharpe la seguisse e che insieme trovassero un modo per far funzionare le cose e per porre le basi di un loro ritorno nella Città degli Angeli, senza più essere braccati. L’ex barista è sembrato titubante ma in realtà si scoprirà aver già preso la sua decisione, ben prima di trovarsi faccia a faccia con la criminale.

Anticipazioni Beautiful: Deacon consegna Sheila alla polizia

Deacon sarà sinceramente turbato dalla richiesta di Sheila di fuggire insieme a lei ma si scoprirà aver preso già la sua decisione. Prima di raggiungere la rossa nel suo appartamento, lo Sharpe ha chiamato Bill e l’FBI per informarli che la Carter è da lui e che farà in modo di guadagnare tempo affinché possano arrivare a prenderla. Un colpo di scena inaspettato, che l’ex barista si affretterà a spiegare. Deacon rivelerà alla criminale di aver voluto mettere un freno a tutto questo caos e di aver voluto preservare la vita di tutti, anche la sua, per impedirle di causare ancora dolore. Ovviamente Sheila non si lascerà ammanettare facilmente anche se mostrerà al padre di Hope di non avercela con lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila fa un tentativo di fuga disperato

Sheila sarà delusa dal comportamento di Deacon ma non sembrerà serbargli troppo rancore. La Carter non si lascerà abbattere da quanto accaduto e con un coraggio da leonessa, cercherà di darsi di nuovo alla fuga, nonostante gli agenti siano proprio davanti a lei. Nessuno riuscirà ad acciuffarla ma Bill le correrà dietro, pronto a fermare la donna che lo ha costretto a fingere di non amare più la sua famiglia. Il gioco dovrà finire, ora e per sempre, parola di Dollar Bill!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.