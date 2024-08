Beautiful, Anticipazioni Puntate del 10 agosto 2024: Sheila prega Deacon di salvarla e di fuggire con lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 10 agosto 2024. Negli episodi della Soap Sheila pregherà Deacon non solo di aiutarla a fuggire ma di seguirla ovunque lei debba andare. Che cosa farà lo Sharpe?

Le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 10 agosto 2024, alle ore 13.50 su Canale5, ci rivelano che Sheila si precipiterà a casa di Deacon per avere il suo aiuto. Negli episodi della Soap la Carter pregherà lo Sharpe non solo di darle una mano per fuggire ma anche di seguirla e di lasciare la città insieme, ricostruendosi una vita lontano da tutto e tutti. Il barista sarà sconvolto quando scoprirà il piano che la donna ha in mente ma soprattutto non sarà che risponderle. Da una parte ci sarà il desiderio di stare con lei dall’altra ci sarà Hope e il suo locale, per cui ha lottato duramente. Cosa sceglierà di fare?

Beautiful Anticipazioni: Deacon allarmato dalla chiamata di Sheila

Sheila è in fuga e Ridge e Bill sono partiti al suo inseguimento. La rossa ha tutti alle calcagna, ovviamente anche l’FBI, che stavolta ha le prove per incriminarla e farla finire in prigione senza via d’uscita. La Carter non può però permettere che questo avvenga, non senza provare tutte le strade che potrebbero portarla alla libertà. Dopo essersi lanciata dal balcone di Villa Spencer c’è solo un posto dove recarsi: casa di Deacon. La criminale chiamerà il suo fidato amico, che riceverà la sua chiamata e rimarrà sconvolto dal sentire che la donna sia di nuovo nei guai e che soprattutto lo chiami a raccolta nel suo appartamento, dove sarà costretto a recarsi.

Anticipazioni Beautiful: Sheila prega Deacon di aiutarla

Sheila dirà a Deacon di raggiungerla a casa sua, dove lei lo aspetta. Lo Sharpe vi si precipiterà riuscendo a non allarmare Hope, con cui era in compagnia. Una volta che arriverà al suo appartamento si renderà conto che la situazione è più drammatica del previsto. La rossa è nei guai sino al collo e ha l’FBI alle calcagna. Ha quindi bisogno di qualcuno che l’aiuti a fuggire e quel qualcuno non può essere altri che lui. L’ex barista rimarrà senza parole e cercherà di capire come possa fare per dare una mano ma anche per non finire nei guai. Ma a spiazzarlo ci sarà un’altra richiesta, una cosa che la rossa gli aveva chiesto tempo prima ma non in modo così tanto disperato: fuggire insieme a lei!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila chiede a Deacon di fuggire con lei

Braccata dall’FBI ma soprattutto consapevole di non avere più scampo dopo la sua confessione, Sheila capirà di non poter più rimanere a Los Angeles. Dovrà lasciare la città, ora più che mai, e trovare un altro luogo sicuro. Ma stavolta non vorrà andarsene da sola. Nella Città degli Angeli la donna non ha solo ritrovato suo figlio ma ha anche incontrato un uomo a cui si è sinceramente affezionata, uno come lei, che ha commesso sbagli. Ovviamente stiamo parlando di Deacon, che lei pregherà affinché fugga insieme a lei e comincino una vita insieme, lontano da tutti i pericoli. Il padre di Hope non saprà che fare. Sarà infatti da una parte portato a seguirla ma dall’altra capirà che così facendo perderà ogni cosa conquistata in questi anni – Il Giardino compreso – ma si allontanerà per sempre da sua figlia, per la quale è tornato e ha fatto tutti questi sacrifici. Che decisione prenderà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.