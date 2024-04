Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 aprile 2024: Ridge e Deacon non hanno scelta. La verità fa male!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 6 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che la verità confessata da Steffy sta rovinando la famiglia Forrester. Per Ridge la verità è pesante da digerire ma anche per Deacon non sarà semplice...

Per Ridge e la sua famiglia sono momenti di grande tensione. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, che vedremo su Canale5 il 6 aprile 2024 dalle ore 13.45, i Forrester dovranno affrontare il peso della verità appena rivelata da Steffy. La ragazza ha confessato a tutti quanto gli ha detto Douglas e ha messo così un punto ai piani di Thomas. Ridge sarà furioso con suo figlio, non riuscirà a credere che il suo primogenito sia tornato a fare i suoi giochetti malefici e abbia coinvolto il suo bambino, sua sorella e pure sua madre. Taylor non è esente da colpe e per questo sarà costretta a pagare per i suoi errori. Intanto Katie confesserà alle sue sorelle di essere molto felice di aver incontrato Carter e di provare per lui dei sentimenti sinceri mentre Deacon, in ansia per Sheila – che ha ripreso a mostrarsi in pubblico – intimerà alla donna di stare in guardia e di lasciar perdere le sue uscite incontrollate.

Anticipazioni Beautiful: Ridge non perdona!

Ridge ha pretesto e pretenderà spiegazioni da Thomas e Taylor. Madre e figlio sono colpevoli, chi più chi meno, della bugia in cui lui e tutti gli altri sono caduti. Se non fosse stato per Douglas e per Steffy, Brooke avrebbe continuato a pagare per errori che non aveva commesso. Il Forrester urlerà contro il suo primogenito e lo accuserà di fare gli stessi giochetti subdoli del passato, di non essere cambiato e di averlo deluso un’altra volta. A questi rimproveri si unirà pure Eric, che si sentirà tradito. È stato lui il primo ad accogliere il nipote e a dargli una mano, quando ha saputo che voleva rifarsi una vita ma visto che le cose sono le stesse di tanti anni fa, sentirà che la sua fiducia non solo è stata mal riposta ma è stato pure preso in giro.

Beautiful Anticipazioni: Katie confessa di essersi invaghita di Carter

Mentre Ridge continuerà a prendersela sia con Thomas che con Taylor, che non gli ha detto subito la verità, Katie avrà modo di rivelare alle sorelle di come Carter le sia stato vicino in questi mesi e di come i due siano diventati affiatati. Brooke e Donna non ci metteranno molto a capire che la loro sorellina si è invaghita del bel Walton e saranno contente di saperla di nuovo felice, dopo aver sofferto così tanto per Bill, che non ha perso il vizio di non voler scegliere tra lei e Brooke e di insidiarle entrambe.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon mette in guardia Sheila!

Intanto a Il Giardino, Sheila berrà un cocktail in totale libertà. A nasconderla ci penserà il suo travestimento e la Carter si sentirà sicura di non essere beccata. Peccato però che la sua leggerezza non piacerà per nulla a Deacon. Lo Sharpe, scoperto che la sua ospite è uscita dal suo appartamento, la metterà in guardia. Non dovrà più rischiare di essere riconosciuta ma soprattutto non dovrà più mettere in pericolo entrambi. Se la polizia scoprisse cosa stanno facendo, finirebbero tutti e due in galera. Deacon non può permettersi errori, né ora né mai.

