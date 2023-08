Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 agosto 2023: Quinn gela Carter, "Devi dimenticarmi!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Quinn imporrà a Carter di dimenticarsi di lei e del loro amore mentre Taylor e Ridge cercheranno di farsi forza e di aiutare, come potranno, Steffy.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Quinn sarà molto chiara con Carter e stavolta lo gelerà dicendogli che dovrà dimenticare velocemente, quello che è successo tra loro in passato. La Fuller vorrà essere fedele a Eric e riconquistare pienamente la sua fiducia. Peccato che né Quinn né Carter siano a conoscenza che il Forrester abbia voltato pagina e che lo abbia fatto con Donna Logan, da cui proprio non riesce a staccarsi. Intanto Taylor e Ridge continueranno a parlare di Steffy e di quello che la loro bambina sta subendo a causa di Sheila. Brooke interromperà la loro conversazione e sarà furiosa di trovarli insieme.

Anticipazioni Beautiful: Quinn gela Carter

Quinn e Carter continuano a vedersi alla Forrester Creations e il Walton non riesce proprio a stare lontano dalla Fuller, di cui è ancora molto innamorato. Nonostante tutto e nonostante la sua decisione di riprovarci con Paris, l’avvocato non accenna a dimenticare quello che è successo con la moglie di Eric e di come si sia sentito, per la prima volta, coinvolto e felice. Quinn sarà costretta a ripetergli che tra loro non potrà esserci mai nulla e che la loro relazione non possa neanche più nominata. Insomma, Quinn gelerà Carter imponendogli di cancellarla dalla sua mente e di farlo per il Forrester, che entrambi hanno deciso di non tradire mai più.

Beautiful Anticipazioni: Eric non riesce a fare a meno di Donna

Se Quinn e Carter sapessero cosa sta combinando Eric alle loro spalle, di sicuro non sarebbero arrivati al punto di voler dimenticare il loro amore. Il Forrester sta frequentando e passando le sue giornate, in compagnia di Donna Logan. Lo stilista ha ritrovato con lei una felicità che sembrava aver dimenticato e per questo non riuscirà a staccarsi facilmente, nonostante sia perfettamente consapevole di aver fatto lo stesso gioco di sua moglie. Come andrà a finire? Eric comincerà ad avere sensi di colpa per quello che sta combinando?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke furiosa contro Taylor

Ridge e Taylor sono uniti più che mai. La partenza di Steffy ha convinto i due a farsi coraggio l’uno con l’altra e ad affrontare, insieme, questo momento. Entrambi sono consapevoli del grande dolore che la loro bambina sta provando e cercheranno un modo per aiutarla come una famiglia unita, qualunque cosa succederà tra loro. Brooke non ne sarà però per nulla contenta. La Logan, arrivata a Villa Forrester, accuserà la sua rivale di non lasciare in pace Ridge e di approfittare della situazione per stargli vicino. Taylor le farà notare che anche lei sembra non aver preso sul serio la richiesta del marito di stare da solo per pensare e la informerà di essere solo molto preoccupata per la sua bambina e di essere dal Forrester in qualità di madre e non di ex compagna.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.