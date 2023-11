Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 novembre 2023: Brooke scopre che Thomas vuole riprendersi Douglas!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope informerà Brooke della decisione di Thomas mentre Bill inviterà Li a tornare da lui quando ne avrà bisogno.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Hope dirà a sua madre che Thomas le ha confessato di voler riavere la custodia di Douglas. Questa rivelazione lascerà la Logan senior senza parole. Né lei né sua figlia saranno d’accordo con il Forrester e cercheranno un modo per impedirgli di riuscirci. Intanto a casa di Bill, lui e Li parleranno della notte in cui lo Spencer ha salvato la dottoressa e di come le cose, dopo quell’evento, sono migliorate. Taylor invece racconterà ai figli del bacio con Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Hope rivela a Brooke che Thomas rivuole la custodia di Douglas

L’incubo Sheila è finito – o almeno così pare - ma per Hope ci sarà un’altra brutta situazione da risolvere. La ragazza ha scoperto che Thomas rivuole la custodia di Douglas e vuole riportarlo a vivere con lui. La giovane Logan, dopo essersi confidata con Deacon, racconterà tutto a Brooke. Sua madre, come era prevedibile, rimarrà senza parole e giurerà alla figlia di aiutarla, come può e chiedendo una mano a Ridge, a impedire che il Forrester raggiunga il suo obiettivo. Le due Logan saranno convinte che il piccolo Douglas non debba essere allontanato dalla casa dove sino a ora è cresciuto e che non debba essere separato da Beth, la sua sorellina.

Beautiful Anticipazioni: Li ringrazia Bill per averla salvata

Mentre Brooke e Hope parleranno della pazzesca idea di Thomas, Li e Bill continueranno il loro incontro a Villa Spencer. La dottoressa ringrazierà più e più volte lo Spencer per averla salvata e averle permesso di correre da suo figlio. La donna gli racconterà come sono andate le cose con Sheila e di come sia riuscita a scampare alla morte, dopo essere finita in acqua con la macchina. Bill crederà che si sia trattato di un miracolo e inviterà Li a chiedergli aiuto quando e come vorrà. Lui ci sarà sempre per lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas confessa a Taylor e a Steffy di volere vivere con Douglas

Alla Forrester Creations, Taylor racconterà ai suoi figli di quanto sia stato bello il bacio scambiato con Ridge e di come sia stata felice del momento. La Hayes rivelerà ai ragazzi di sentirsi ancora travolta dagli eventi e di voler chiarire le cose, al più presto, con il loro padre. Thomas confesserà di avere anche lui un obiettivo in mente. Il ragazzo dirà alla mamma e alla sorella di voler riportare Douglas a vivere da lui e di voler ripristinare la loro famiglia, ora che sente di aver superato i suoi demoni. Sia Steffy che Taylor si congratuleranno con lui e saranno convinte che abbia preso la decisione giusta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.