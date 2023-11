Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 novembre 2023: L'incubo è finito. I Forrester si sono liberati di Sheila per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che i Forrester tireranno un sospiro di sollievo per la morte di Sheila ma l'incubo sarà davvero finito?

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che dopo la prova mostrata da Sanchez, i Forrester crederanno di essersi davvero liberati di Sheila. Tutti tireranno un sospiro di sollievo, soprattutto Steffy, che però cercherà di capire come Finn abbia preso questa notizia e se non si più turbato di quanto non abbia detto. Intanto Hope e Liam raggiungeranno Deacon a Il Giardino e gli racconteranno della decisione di Thomas di riprendersi la custodia esclusiva di Douglas. Ci riuscirà davvero?

Anticipazioni Beautiful: Steffy in ansia per Finn

Sanchez ha le prove della morte di Sheila e i Forrester hanno cominciato a prendere seriamente l’idea che la Carter sia davvero stata sbranata da un orso. Steffy sarà però preoccupata per suo marito. La ragazza, benché felice di essersi liberata dal suo incubo, sarà in ansia per Finn e spererà che il ragazzo non abbia subito un brutto contraccolpo e non abbia preso troppo male questa notizia. Steffy ammetterà che il modo in cui Sheila se n’è andata è stato molto violento e inaspettato. Sarebbe quindi normale che Finn ne sia in qualche modo dispiaciuto. Si premurerà quindi di stargli vicino.

Beautiful Anticipazioni: I Forrester sono finalmente liberi!

Le prove mostrate da Sanchez daranno ai Forrester la certezza che Sheila sia morta e che il loro incubo sia finito. Tutti, pure Thomas, gioiranno di questa grande novità e finalmente si potrà festeggiare il ritorno di Steffy e Finn a casa, senza più paure e desideri di vendetta. Ridge tirerà un grande sospiro di sollievo e Taylor si congratulerà con lui per aver saputo proteggere la loro famiglia dalla pazza che per mesi li ha tenuti sotto scacco.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope racconta a Deacon del progetto di Thomas

Mentre i Forrester tireranno un sospiro di sollievo per la morte di Sheila, Hope sarà in ansia per il futuro di Douglas. La ragazza si confiderà con suo padre. Raggiunto Deacon a Il Giardino, gli rivelerà del progetto di Thomas di riassumersi la piena custodia del figlio e di portarlo a vivere con lui a Villa Forrester, dove lui si è trasferito. Per la Logan è una scelta folle ma che potrebbe purtroppo avere un seguito. Hope spererà che questa situazione non si trasformi in una guerra e che porti lei e Liam a doversi di nuovo armare contro Thomas Forrester e le sue pazzie. Lo Sharpe rabbrividirà e si offrirà di dare una mano alla figlia magari parlando personalmente con il ragazzo. Ma né Hope né Liam vorranno gettare altra benzina sul fuoco e gli chiederanno di non mettersi in mezzo, visto i suoi brutti rapporti con i Forrester.

