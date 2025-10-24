Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2025: Steffy deve difendersi... stavolta da suo marito!

Anticipazioni TV

Cosa succederà nella puntata di Beautiful del 25 ottobre 2025? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Steffy si troverà da sola ad affrontare Finn e la sua ira contro di lei e questo succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5. La Forrester chiederà a suo padre e suo fratello di lasciare che sia lei a parlare con suo marito affinché si chiariscano faccia a faccia. Il dottore non riuscirà nemmeno ad ascoltare le giustificazioni di sua moglie e continuerà ad accusarla di essere l’assassina di sua madre e di avere le mani sporche del suo sangue. La Forrester, in lacrime e ancora sconvolta, continuerà a ribadire di aver agito solo per legittima difesa ma a nulla varranno le sue parole. Possibile che Sheila Carter sia riuscita a separare suo figlio dalla moglie grazie alla sua morte? Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful: Steffy vuole chiarire ogni cosa con Finn

Finn ha fatto infuriare Ridge; il medico si è infuriato contro suo suocero e gli ha impedito di parlare male di sua madre, morta per mano di sua moglie, diventata un’assassina. Il designer non ha sopportato che il medico desse della criminale a sua figlia e difendesse a spada tratta una donna che per anni ha seminato il panico e che ha persino tentato di uccidere lui. Tra i due uomini stava per scoppiare una lite furente ma Steffy ha deciso di intervenire e ha chiesto a suo padre e suo fratello di lasciarla da sola con suo marito, affinché potessero chiarire una volta per tutte quello che è appena accaduto. Il loro faccia a faccia, purtroppo, non presupporrà nulla di buono.

Beautiful Anticipazioni 25 ottobre 2025: Finn accusa Steffy di essere un’assassina

Steffy e Finn rimarranno da soli a parlare di quanto appena accaduto. La Forrester cercherà di spiegare al marito di non aver voluto davvero uccidere la Carter ma di aver reagito per difendersi, convinta che la donna avesse un’arma in tasca e fosse pronta a colpirla. La ragazza pregherà il dottore di ascoltarla ma lui continuerà a guardare il pavimento e la macchia di sangue a terra, senza riuscire ad avere compassione per quello che la sua consorte ha passato e sta passando. Per lui Steffy ha agito per vendetta e ha tolto la vita a sua madre senza alcuna pietà. La Forrester non biasimerà il suo consorte e lo spronerà a superare insieme questo momento difficile ma la morte di Sheila Carter avrà già fatto il danno e per i genitori di Hayes le cose si metteranno molto male.

Steffy deve difendersi da Finn… e Hope, ecco cosa vedremo in Beautiful

Steffy non se la prenderà con Finn e non lo accuserà di non essere dalla sua parte. La Forrester, nonostante lo shock, capirà che suo marito è addolorato per quanto successo e tenterà di fargli capire che se non si fosse sentita in pericolo – e Sheila non si fosse introdotta in casa loro di nascosto – lei non avrebbe preso un’arma per difendersi e non avrebbe di certo accoltellato la rossa. Le cose sono degenerate e per lei è stata solo legittima difesa. Il dottore farà molta fatica ad accettare tutto questo e farà infuriare sempre di più Ridge, che non capirà come mai suo genero non consoli sua moglie come invece dovrebbe fare. A peggiorare la situazione ci si metterà Hope. Sì perché la ragazza domanderà spaventata come stia Finn e come abbia preso la morte della sua mamma per mano della donna che ama, senza curarsi di come invece stia la sua sorellastra, vittima di un evento che sconvolgerebbe chiunque. La Logan prenderà le difese del Finnegan e lascerà tutti basiti, dando il via a una serie di eventi che porteranno Steffy a doversi difendere non solo dalle accuse di Finn ma anche da Hope e dalla sua inaspettata solidarietà con il figlio di Sheila.

