Beautiful Anticipazioni: ecco cosa andrà in onda nella settimana di Ferragosto 2023, dal 14 al 20 agosto 2023

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 14 al 20 agosto 2023. La Soap di Canale5 non andrà in vacanza ma tornerà con alcuni episodi già andati in onda nelle scorse settimane. Ecco cosa succederà...

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 14 al 20 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Attenzione la Soap nella settimana di Ferragosto 2023, sarà trasmessa in Replica. Non ci saranno dunque puntate inedite e la narrazione riprenderà dal ritorno a casa di Steffy, dopo la sparatoria. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 14 agosto 2023

Eric e Donna continuano la loro storia d'amore in segreto, mentre Carter decide di sposare Paris per dimenticare Quinn.

Puntata in onda Martedì 15 agosto 2023

Allo chalet, Thomas sarà scatenato e continuerà ad attaccare Liam. Lo stilista giudicherà inappropriato l'attaccamento dello Spencer nei confronti di Steffy ma Hope difenderà il marito; non potrà però non essere felice di sapere che il Forrester tenga ancora a lei. A Malibù, Liam sarà stupito di sapere che Steffy vuole andarsene da Los Angeles, per superare il dolore e per non essere sempre circondata dai ricordi di Finn. Lo Spencer le darà il suo appoggio anche da lontano.

Puntate in onda Mercoledì 16 agosto 2023

La decisione è presa e Steffy sarà pronta a partire e saluterà i suoi genitori e Liam. Ridge e Taylor rimarranno soli e la Hayes si chiederà se Liam sia ancora innamorato della loro bambina. Intanto Deacon tornerà da Brooke e le chiederà se Ridge l’abbia perdonata. La Logan gli risponderà di no e lo Sharpe cercherà di convincerla a lasciar perdere il Forrester. Lei però sarà sempre convinta che lui sia l’uomo della sua vita.

Puntata in onda Giovedì 17 agosto 2023

Nonostante il grande amore che li unisce, Carter e Quinn non potranno stare più insieme. Eric però, senza dirlo a nessuno, continuerà a frequentare Donna e a provare per lei dei forti sentimenti. Taylor sarà da Ridge per avere compagnia dopo la partenza di Steffy.

Puntate in onda Venerdì 18 agosto 2023

Brooke sarà seccata dal fatto che Taylor abbia raggiunto Ridge a casa e lo racconterà furiosa a Deacon. Lo Sharpe le risponderà che se lei fosse sua moglie, non l’avrebbe mai lasciata andare. Intanto Donna chiederà a Eric di rompere con Quinn ma il Forrester non ne sarà ancora convinto. La Fuller e Carter intanto, continueranno a ribadire di non poter stare più insieme, per non tradire Eric ma poi qualcosa interromperà i loro discorsi.

Puntate in onda Sabato 19 agosto 2023

Brooke, cacciata da casa di Ridge, tornerà a casa e incontrerà di nuovo Deacon. Lo Sharpe tornerà alla carica con lei ma la Logan vorrà riconquistare il marito, costi quel che costi, e avrà già un'idea su come fare. Intanto Eric e Donna continueranno a vedersi ma il Forrester comincerà a domandarsi se il suo comportamento sia giusto.

Puntate in onda Domenica 20 agosto 2023

Carter è sincero con Quinn e le dice di non riuscire a dimenticare il suo amore per lei ma la Fuller gli ricorda che entrambi hanno deciso di non tradire più la fiducia di Eric. Intanto il Forrester continua a passare le sue giornate con Donna ma stavolta sembra avere dei dubbi. Brooke giura di riconquistare Ridge e lo conferma sia a Deacon, prima di cacciarlo, sia a Ridge. Nessuno, nemmeno Taylor, riuscirà a portarglielo via. Intanto Taylor racconta a Thomas dello spiacevole incontro avuto con Brooke a casa di Eric.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.