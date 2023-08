Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 agosto 2023, in Replica: Hope difende Liam da Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio, in replica, della Soap ci rivelano che Thomas accuserà Liam di correre troppo velocemente da Steffy, ogni volta che lei chiama. Hope difenderà a spada tratta il marito.

Beautiful va in onda in replica anche il 15 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata della Soap: Liam è stato richiamato da Steffy, che sembra dovergli dire qualcosa di molto importante. Hope è rimasta allo chalet, incuriosita da questa chiamata. La ragazza riceverà la visita di Thomas e il Forrester si stupirà di trovarla di nuovo sola. Il ragazzo le ribadirà di non essere un grande fan dello Spencer e cercherà di metterlo in cattiva luce. Hope difenderà a spada tratta il marito e dirà al giovane stilista di non essere per nulla gelosa. Ma sarà vero?

Beautiful Anticipazioni: Liam corre da Steffy

Taylor ha avuto un'idea per aiutare Steffy e le ha consigliato di lasciare Los Angeles per riprendere fiato. La ragazza, dopo un'iniziale titubanza, le darà retta e penserà di andarsene portando con sè i bambini. Prima di poterlo fare dovrà però informare Liam della sua decisione. La Forrester chiamerà lo Spencer e lo inviterà a casa. Liam sarà molto contento che Hope non lo ostacoli e anzi sia comprensiva nei suoi confronti, lasciandolo libero di correre dalla sua ex.

Anticipazioni Beautiful: Liam sostiene la decisione di Steffy

Steffy sarà in partenza e Liam non si opporrà alla sua decisione di lasciare la città e di ricominciare una vita anzi sarà piuttosto fiducioso che un viaggio possa giovarle e possa farla tornare più forte di prima. Il ragazzo, sebbene colpito e sbalordito da questa decisione, le confermerà di starle vicino sempre e comunque. Intanto Hope riceverà la visita di Thomas a casa. Il Forrester, già al corrente della scelta della sorella, non si stupirà tanto che Steffy abbia chiamato Liam quanto che lo Spencer sia corso immediatamente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas insinua in Hope dei dubbi su Liam

Hope sta cercando di non far vedere di essere infastidita per la presenza di Steffy nella sua vita. La ragazza dovrà mantenere la calma ed evitare di mostrarsi gelosa. Purtroppo però la visita di Thomas non le sarà utile. Il ragazzo insinuerà in lei molti dubbi. Prenderà di mira lo Spencer, accusandolo di correre troppo spesso e troppo velocemente ogni volta che Steffy chiama. Questo non è certamente sano per il suo matrimonio con la Logan e potrebbe creare diversi problemi. Hope difenderà e giustificherà il comportamento del marito ma sarà contenta che Thomas le riservi ancora delle attenzioni così evidenti.

