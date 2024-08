Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 agosto 2024: Sheila in bilico tra la vita e la morte. Steffy e Li cantano vittoria!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 agosto 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap Finn sarà indeciso sul da farsi. Salvare o no Sheila? Steffy e Li avranno invece le idee chiare.

Nella puntata di Beautiful in onda il 13 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila sarà tra la vita e la morte. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter, colta da un infarto mentre stava cercando di scappare, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Tra i medici chiamati ad aiutarla ci sono anche Li e Finn. I due saranno incerti sul da farsi e capiranno di avere un’opportunità magica tra le mani. Potrebbero infatti liberarsi della rossa per sempre. Steffy spronerà il marito a lasciarla morire e così farà anche sua madre. Ma il dottore potrebbe non essere d’accordo con loro. Intanto Ridge chiamerà tutta la famiglia a raccolta a casa di Eric. Il Forrester, insieme a Bill, avrà intenzione di rivelare a tutti il piano orchestrato per arrestare la malefica rossa.

Beautiful Anticipazioni: Sheila portata d’urgenza in ospedale

Sheila ha avuto un infarto. La Carter ha tentato in tutti i modi di sfuggire all’FBI ma si è dovuta arrendere. Prima che potesse sfuggire alle manette di Baker, è stata colta da un malore e si è accasciata a terra priva di conoscenza. Gli agenti hanno subito chiamato i soccorsi e la rossa è stata trasportata d’urgenza nell’ospedale più vicino, che si rivela essere quello dove lavorano Finn e Li. Una coincidenza molto particolare e che lascerà madre e figlio senza parole. Vedere il loro incubo davanti agli occhi, stesa su una barella e completamente inerme, farà scattare un desiderio malefico: quello di lasciarla morire.

Anticipazioni Beautiful: Li spinge Finn a lasciar morire Sheila e Steffy è d’accordo

Finn non saprà che fare. Vedere Sheila su un lettino di ospedale, legata ai macchinari e in fin di vita, gli farà scattare un mix di desideri. Il ragazzo penserà sia di non aiutarla sia di correre immediatamente in suo soccorso e fare il suo lavoro. Li non avrà dubbi e sarà convinta di dover approfittare del momento per liberarsi della loro nemica comune e mettere la parola fine ai loro incubi. La dottoressa spingerà il figlio a non intervenire e poco dopo lo farà anche Steffy, sopraggiunta sul posto. La Forrester consiglierà al marito di mettere la parola fine a tutte le loro sofferenze. Finn però non sarà per nulla convinto che sia la cosa giusta da fare, non dopo il giuramento che ha fatto per diventare un medico.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Bill pronti a raccontare la verità a tutti

Mentre Sheila sarà tra la vita e la morte, Ridge deciderà di chiamare a raccolta tutta la sua famiglia e di incontrarsi a casa di Eric. Il Forrester, in compagnia di Bill, sarà pronto a rivelare il piano orchestrato da lui e dallo Spencer e a raccontare, nei minimi dettagli, quello che è accaduto ma soprattutto a sottolineare il sacrificio di Dollar Bill. La verità sorprenderà tutti, soprattutto le persone più care al magnate, che vedranno quanto il loro amato non solo non sia mai cambiato ma anzi abbia fatto qualcosa di davvero meraviglioso.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.