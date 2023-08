Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 agosto 2023: Un matrimonio in arrivo ma Carter è davvero felice?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Carter raggiungerà Paris e sarà pronto a sposarla. Ma si pentirà della sua scelta?

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 12 agosto 2023, alle ore 13.45, Quinn tenterà in tutti i modi di far cambiare idea a Carter e di impedirgli di ripresentarsi da Paris. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la Fuller farà però un buco nell’acqua visto che il Walton sceglierà di raggiungere la Buckingham e di dirle di voler tornare con lei. Intanto in carcere continuerà lo scontro tra Li e Sheila. Le due donne scateneranno tutto il loro odio e alla fine Li si lascerà scappare qualcosa di troppo su suo figlio, scatenando la curiosità della Carter.

Anticipazioni Beautiful: Paris si scusa con Zende

Grace è tornata alla carica con Zende, ancora convinta che il ragazzo sia la persona giusta per sua figlia. Peccato però che Paris non la pensi come lei e anzi non provi per il Forrester alcun tipo di attrazione. La ragazza si affretterà a scusarsi con il suo ex e a fargli capire che sua madre sta esagerando e che tra loro non potrà più esserci nulla. Zende sarà più che comprensivo con lei e si farà da parte ma in cuor suo continuerà a desiderare che, un giorno, lei possa accorgersi di lui.

Beautiful Anticipazioni: Carter torna da Paris. Vuole sposarla

La conversazione tra Paris e Zende si concluderà con la promessa di essere amici e i due cercheranno di riprendere la loro vita, esattamente da dove l’hanno lasciata. Paris verrà sorpresa alle spalle dall’arrivo di Carter, il Walton - dopo aver liquidato una preoccupata Quinn – arriverà da lei e la bacerà. Dovrà però anche spiegarle come mai ha deciso di darle un bacio e le farà capire di essere pronto a fare sul serio con lei e a sposarla. Paris crederà alle sue parole?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Li commette uno sbaglio davanti a Sheila

Li sta affrontano Sheila in prigione e lo scontro tra le due sta diventando una vera e propria sfida a chi era davvero la madre di Finn. Le due donne si accuseranno a vicenda di non aver saputo proteggere il dottore e la Carter cercherà di proteggersi dalle terribili parole della dottoressa, convinta che lei sia la solo e unica responsabile del male che ha subito la sua famiglia. Ma Li non riuscirà a trattenere la lingua e si lascerà sfuggire una frase che farà illuminare Sheila e le farà credere che la sua rivale le stia nascondendo qualcosa in più sul bel Finnegan. Decisa a scoprire di cosa si tratti, sfrutterà ogni occasione e proprio in quel momento le si parerà davanti una sua vecchia conoscenza, forse la sua via d’uscita di prigione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.