Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’11 agosto 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Li deciderà di guardare in faccia e affrontare di persona, la donna che ha tentato di uccidere il suo Finn. La dottoressa si presenterà in carcere per insultare Sheila ma stando attenta che il suo segreto non venga svelato. Intanto Grace tornerà alla carica con Zende mentre Quinn cercherà di convincere Carter a non fare scelte di cui potrebbe pentirsi.

Anticipazioni Beautiful: Li affronta Sheila

Finn è vivo ma nessuno deve saperlo. Li sta facendo di tutto per impedire che qualcuno, persino Steffy, scopra che il ragazzo è sopravvissuto alla sparatoria e che potrebbe, da un momento all’altro, svegliarsi. Li avrà però in mente un’altra cosa da fare, ovvero affrontare e denigrare Sheila, alla ricerca della sua vendetta. La donna si presenterà in carcere per guardare in faccia la persona che le ha quasi portato via Finn e la Carter rimarrà piuttosto stupita di trovarsela davanti. Le due cominceranno a urlarsi contro e a ribadire l’una all’altra di essere lei la madre del bel medico. Poi Li si lascerà scappare qualcosa in più, che accenderà in Sheila una lampadina sulla verità.

Beautiful Anticipazioni: Deacon è spacciato

Deacon non avrà più alcuna chance di riconquistare Brooke. Lo Sharpe ha perso tutto, pure l’appoggio di sua figlia. Hope ha infatti deciso di non mettersi dalla parte del padre, spaventata di creare ulteriori problemi alla madre. Liam ha cercato di spingerla a fare un passo in avanti e a combattere ma lei è sicura di doversi fare da parte e di non doversi più mettere in mezzo. Intanto Ridge sarà ancora dubbioso anche se l’incontro con Bill avrà sortito qualche effetto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grace torna alla carica mentre Quinn…

Alla Forrester Creations, Grace tornerà alla carica con Zende e lo spingerà a farsi avanti con la figlia, di cui è ancora innamorato. Questo atteggiamento darà molto fastidio a Paris, che ribadirà alla madre di farsi da parte e si scuserà con il Forrester per questa situazione in cui è finito. Intanto Quinn cercherà di convincere Carter a non ritornare dalla Buckingham, per cui non prova amore. Il Walton non deve rinunciare per sempre a essere felice ma per lui questa è l’unica alternativa da seguire.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.