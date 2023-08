Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 agosto 2023: Ridge in bilico. Bill gli dà il colpo di grazia?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Ridge sarà sconvolto dall'intervento di Bill e dai suoi consigli. Lo stilista però non riuscirà a prendere ancora una decisione su Brooke.

Nella puntata di Beautiful in onda il 10 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge dovrà fare i conti con Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer spingerà il suo antico rivale a ritornare a casa da sua moglie e a smetterla con questa assurda confusione. Lo stilista sarà evidentemente stupito ma anche grato che il magnate non abbia approfittato del momento per tornare alla carica con la sua ex ma non riuscirà ancora a prendere la sua decisione. Intanto Liam cercherà di capire perché Hope non abbia preso le difese del padre.

Anticipazioni Beautiful: Deacon non demorde ma Brooke è spietata

La decisione è presa e Brooke non cambierà idea. Deacon dovrà rassegnarsi all’idea di aver perso per sempre la Logan ma non sarà facile per lui pensare che, quando credeva di essere riuscito finalmente a riprendersi la sua famiglia, le cose siano degenerate in questo modo. Ora non avrà neanche la possibilità di frequentare Hope a casa sua. Brooke è stata e sarà ancora più chiara: non lo vuole all’interno della tenuta dei Forrester e questa cosa varrà per sempre. Lo Sharpe non avrà altra scelta che andarsene e lasciarla in pace.

Beautiful Anticipazioni: Liam chiede spiegazioni a Hope. Perché non ha difeso suo padre?

Hope ha deciso di non intervenire e di non difendere suo padre. La ragazza sceglierà di non interferire nelle scelte di sua madre, non stavolta. Si limiterà ad accettare di frequentare suo padre fuori dalla tenuta dei Forrester e questo suo comportamento lascerà Liam interdetto. Il ragazzo, quando saranno soli, le chiederà il perché di una tale reazione e lei gli spiegherà di non voler creare ulteriori danni e di sentirsi in colpa per quello che è successo alla madre, a causa della sua insistenza a riavere un rapporto con suo padre. Liam cercherà di rincuorarla e le dirà che è più che normale che lei voglia vedere i suoi genitori insieme e che non ci sarebbe nulla di male, almeno secondo lui, se lei non fosse d’accordo con la scelta di lasciare fuori dalla loro vita il povero Deacon. Hope gliene sarà grata e i due passeranno una focosa notte d’amore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill sprona Ridge a tornare a casa da Brooke

Ridge ha ricevuto la strana visita di Bill alla Forrester Creations. Lo Spencer è subito andato al punto; la sua non è una visita di cortesia ma ha il chiaro obiettivo di spronarlo a tornare immediatamente a casa da Brooke, prima che sia troppo tardi. Il magnate si dimostrerà per la prima volta pro coppia Brooke/Ridge ma lo farà ovviamente per il bene della Logan, che lui sa essere ancora profondamente innamorata dello stilista. Bill sarà molto duro con il Forrester e lo inviterà a non indugiare in stupide prese di posizione e di lasciar perdere altre distrazioni. Il suo posto è nella villa che lui e Brooke chiamano casa.

