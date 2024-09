Beautiful Anticipazioni: Nuovi personaggi in arrivo nella Soap. Ecco chi sono

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful arriveranno nuovi personaggi, attualmente già presenti nelle puntate americane della Soap. Scopriamo insieme chi sono e cosa combineranno.

Nelle prossime puntate di Beautiful assisteremo a grandi colpi di scena e a grandi novità. Sono però in arrivo anche nuovi personaggi, di cui vi abbiamo già parlato nei nostri articoli sulle Anticipazioni Americane della Soap. Ci stiamo riferendo a Poppy, Luna e Tom, che ancora in Italia non abbiamo conosciuto ma che negli Stati Uniti sono diventati tra i protagonisti indiscussi delle vicende che stanno travolgendo casa Forrester. Ma chi sono? Scopriamolo insieme e facciamo chiarezza.

Beautiful Anticipazioni Americane: Nella Soap sono in arrivo nuovi importanti personaggi

Chi segue le nostre anticipazioni americane sa già che negli episodi di Beautiful, attualmente in onda negli Stati Uniti, ci sono dei nuovi personaggi, che hanno cambiato e travolto le trame della Soap. In Italia Luna, Poppy e Tom non sono ancora arrivati ma manca poco. Tra i titoli dei nostri articoli sono però già apparsi e vogliamo fare chiarezza e capire chi sono e perché sono diventati così tanto importanti da meritarsi un titolo in copertina. Vi riveliamo subito che le due donne, madre e figlia, sono legate a Finn e Li e quindi a Steffy e alla sua famiglia ma anche a Bill e Katie, che si troveranno invischiati in faccende davvero sconvolgenti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Chi sono Poppy e Luna!

Poppy e Luna arriveranno a Los Angeles o meglio arriverà prima Luna, che si presenterà alla Forrester Creations per cercare lavoro. La ragazza diventerà la nuova stagista della casa di moda e si rivelerà essere la nipote di Li, figlia della sorella della mamma di Finn, Poppy. Quest’ultima farà il suo ingresso poco dopo, decisa ad allontanare la figlia da LA, spaventata di dover affrontare la furia della sorella maggiore, con cui non ha da tempo buoni rapporti.

Le sorelle Nozawa finiranno di nuovo per discutere ma Luna continuerà a rimanere a Los Angeles contenta del suo nuovo lavoro ma anche della sua relazione con RJ, il figlio di Ridge e Brooke, tornato poco prima a casa. La ragazza scoprirà con il tempo di non essere solo destinata alla casa di moda ma di essere pure probabilmente imparentata con Bill Spencer, con cui sua madre ha avuto una notte d’amore vent’anni prima. Da un primo test del DNA emergerà che la giovane sia davvero una Spencer, cosa che allarmerà Katie e farà infuriare Will, anche lui rientrato in città. Peccato però che le cose vadano poi diversamente e che un altro test ribalti le cose e confermi il contrario.

Poppy si ritroverà con Bill e sarà inizialmente non troppo contenta di vederlo. Poi però comincerà una storia d’amore con lui e scatenerà la gelosia di Katie, che non si fida di lei, soprattutto dopo aver sentito i racconti di Li e aver scoperto che la sorella è una cercatrice di dote. La Logan si convincerà che la donna stia ingannando il suo ex marito e che Luna non sia sua figlia e poi… accuserà la zia di Finn di essere un’assassina!

Trame e Anticipazioni La Promessa: Chi è Tom?

Katie accuserà Poppy di aver ucciso Tom e Hollis. Mentre del secondo abbiamo già sentito parlare, del primo no e lo conosceremo, in Italia, molto presto. Dovremo aspettare il secondo rilascio di Sheila – sì sarà di nuovo fuori di prigione e tutto questo grazie a Deacon – e la sua misteriosa sparizione o meglio uccisione. La sosia della Carter – o almeno così sembra, ma tutto può succedere nella Soap Americana – si introdurrà a casa di Steffy e la Forrester per difenderla la pugnalerà. Tutti crederanno che Steffy abbia ucciso la rossa ma non Deacon e non Finn, che scopriranno la vera Sheila nascosta e incatenata in un vecchio edificio, che gli indicherà Tom.

Tom sarà un barbone che i due incontreranno in un vicolo e che dirà loro di aver visto Sheila e la sua sosia entrare nell’edificio dove la Carter sarà trovata. Lo Sharpe, per ringraziarlo di averlo aiutato a salvare la sua amata, gli offrirà un lavoro a Il Giardino ma si scoprirà che l’uomo, vecchia gloria della musica, è un ex amante di Poppy e probabile vero padre di Luna. Dopo un incontro avuto con la Nozawa, nel quale l’uomo farà riferimento a numerose lettere da lui scritte per mettersi in contatto con la figlia, il musicista sarà ucciso con le stesse droghe di cui la sorella di Li faceva uso e proprio mentre si starà esibendo al ristorante con la sua chitarra. Con il ritrovamento delle epistole a casa di Poppy, Katie entrerà in azione farà finire la sua rivale in prigione, scatenando poi l’ex marito e portandolo a fare un altro test del DNA, da cui emergerà – diversamente dalla prima volta – che Luna non è una Spencer. La ragazza rimarrà delusa e finirà per confidare di aver preso una cotta per il suo non padre e lo bacerà. Tutto questo mentre Poppy sarà in prigione!

Dei due personaggi rimasti in vita, ovvero Poppy e Luna, sentiremo sempre più spesso parlare e compariranno quindi ancora nei nostri articoli sulle anticipazioni americane. Siamo però certi che ora sia tutto più chiaro e che forse vi sia venuto il desiderio di conoscere queste due donne che faranno tremare le trame di Beautiful!

