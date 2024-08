Beautiful Anticipazioni Americane: Katie accusa Poppy di omicidio. Si mette male!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie ha indagato sul passato di Poppy e ha deciso di mettere la Nozawa con le spalle al muro. La Logan è determinata ad allontanare la madre di Luna da Bill ma sino a dove si spingerà questa guerra? Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap.

I giochi si fanno molto duri e per Katie e Poppy è arrivato il momento di tirare fuori unghie e denti. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha cominciato a indagare sulla nuova compagna di Bill e ha scoperto dei dettagli molto importanti sulla sua nuova rivale. La sorella di Brooke è pronta a tutto pur di impedire che una donna poco raccomandabile stia accanto al suo Bill. Ma la Nozawa non ha alcuna intenzione di perdere quanto appena conquistato ed è determinata a usare a ogni mossa per non lasciarsi vincere da nessuno. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie indaga su Poppy

Katie si sta mettendo nei guai e potrebbe essere la prossima vittima dell’assassino o degli assassini di Tom e Hollis. È chiaro che chi ha voluto la morte dei due uomini sia in qualche modo legato a Poppy e a sua figlia - non si esclude che le criminali possano essere proprio le due donne – ed è quindi abbastanza comprensibile che la guerra che la Logan ha cominciato con la nuova fidanzata di Bill, non porterà a nulla di buono per la madre di Will.

Katie è certa che Poppy nasconda qualcosa e ha deciso di mettersi a indagare, per scoprire i lati oscuri della nuova padrona di Villa Spencer, sicura di trovare un qualche dettaglio succulento e convincere Bill ad allontanarsi da lei. E in effetti un’informazione piuttosto interessante l’ha trovata: ha scoperto che al festival in cui Poppy dice di aver conosciuto Dollar Bill e proprio la sera in cui è stata concepita Luna, Tom era uno degli ospiti musicali. Una strana coincidenza anzi non una coincidenza ma qualcosa che ha sicuramente un significato ben preciso.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie accusa Poppy di essere un’assassina

Katie ha scoperto che la sera in cui Luna è stata concepita, Tom era presente al festival. La Logan non ci ha messo molto per fare due più due e si è convinta che la cosa non possa essere una coincidenza e che il musicista e Poppy si siano conosciuti... intimamente. Senza tanti indugi si è presentata a Villa Spencer per rivelare alla sua rivale di aver fatto delle scoperte e di essere certa che lei menta e possa addirittura essere un’assassina. Un’accusa molto pesante che ha fatto saltare i nervi alla Nozawa, stanca di doversi difendere dalle accuse dell’ex moglie del suo compagno e spaventata che la Logan possa farle perdere tutto.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy rivela a Bill che Tom pensava di essere il padre di Luna

Non è ancora certo chi possa essere l’assassino di Tom e Hollis ma è certo che questi sia legato alla questione paternità Luna. Quello che sappiamo è che, braccata da Katie, Poppy ha deciso di rivelare a Bill di aver conosciuto Tom e di averci avuto a che fare prima della sua morte. Onde evitare di sembrare una bugiarda, la Nozawa ha confessato allo Spencer che il musicista credeva di essere il padre di Luna e insisteva affinché lei rivelasse al mondo intero la verità. Peccato che ci sia ancora un test del DNA che Li sostiene essere veritiero e non manomesso.

La mossa di Poppy finirà per mettere Katie di nuovo in difficoltà. Sì perché la Logan si è illusa di aver trovato una prova per dimostrare a Bill che la sua nuova compagna è una donna di cui non fidarsi ma con la confessione direttamente dalle labbra della Nozawa, convincerà lo Spencer che la sua ex moglie sia fin troppo preoccupata e che debba farsi da parte. Insomma Dollar Bill cercherà di calmare Katie ma lei continuerà a volerci vedere chiaro, rischiando davvero – come abbiamo già pensato – di finire ammazzata.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.