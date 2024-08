Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è innamorata di Bill. Scatta il bacio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha scoperto di non essere figlia di Bill. Dopo aver capito di non essere una Spencer la ragazza si è lasciata andare ai suoi sentimenti per il magnate e lo ha baciato. Tutto si complica! Scopri cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in onda anche su Canale5.

Colpo di scena nelle trame americane di Beautiful e stavolta proprio non ce lo immaginavamo. Nelle puntate della Soap, andate in onda negli scorsi giorni sulla CBS – negli Stati Uniti – Luna e Bill hanno rifatto il test di paternità e hanno scoperto di non essere padre e figlia. Questa novità ha dato alla piccola Nozawa l’input per lasciarsi andare a una rivelazione sconvolgente e a un gesto che farà presto saltare dalla sedia tutti, soprattutto Katie e Poppy. La giovane stagista della Forrester ha lodato Dollar Bill e gli ha confessato di aver trovato il lui l’uomo che ha sempre sognato. E visto che non sono imparentati, questo sentimento può trasformarsi da amore paterno ad amore passionale. Luna ha rotto ogni indugio e ha baciato lo Spencer, senza nemmeno pensare alle conseguenze sulla sua relazione con RJ e sulla sua stessa vita. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill e Luna scoprono di non essere padre e figlia

Katie ha fatto finire Poppy in prigione e ha pure convinto Bill a rifare il test di paternità, per sincerarsi che Luna sia davvero sua figlia e che la Nozawa senior non abbia mentito. Lo Spencer ha accolto il suggerimento della sua ex, di cui si fida ciecamente, e ha deciso di assicurarsi di essere imparentato con la giovane stagista della Forrester. Il risultato non ha lasciato dubbi: Luna non è sua figlia! La delusione è stata tanta ma nonostante questa novità inaspettata e dolorosa, Dollar Bill ha promesso alla giovane, a cui si è già molto affezionato, di proteggerla comunque e di starle accanto. Una promessa che ha scatenato una reazione inaspettata in Luna che – con il suo gesto – cambierà per sempre la vita di tutti, Poppy e Katie per prime.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna bacia Bill

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nelle puntate andate in onda sulla CBS, Bill ha appreso con delusione di non essere il padre di Luna ma ha anche promesso alla ragazza di occuparsi di lei comunque. Lo Spencer è disposto a starle accanto e ad aiutarla qualora ne abbia bisogno. Queste parole hanno sciolto la giovane stagista che ha lodato Dollar Bill e gli ha rivelato di aver passato i giorni più belli della sua vita, accanto a una persona meravigliosa, che si è presa cura di lei e l’ha amata in un modo che non pensava potesse esistere. La giovane è però andata avanti e ha oltrepassato ogni limite. Dopo aver confermato di vedere Bill come un uomo stupendo e perfetto, Luna si è fatta avanti e lo ha baciato. Un gesto che, come abbiamo detto, cambierà per sempre la vita della famiglia Spencer e che ci fa scattare molti dubbi.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna ha incastrato Poppy?

Luna ha baciato Bill e lui è rimasto sconvolto. La ragazza ha rivelato di essere attratta da Dollar Bill e di aver capito di provare questi sentimenti nel momento stesso in cui ha scoperto che il magnate non è suo padre. Ma siamo davvero sicuri che la giovane non avesse già sperimentato questo tipo di amore, ben prima del secondo test di paternità? Cominciamo a pensare che Luna Nozawa non sia quella dolce creatura che tutti pensano sia e che nasconda una natura oscura.

Questo dubbio ha cominciato a farsi largo in noi già da qualche tempo. Abbiamo già ipotizzato che Luna fosse la vera assassina di Tom e Hollis e che abbia voluto uccidere i due uomini solo per non perdere i privilegi di essere una Spencer. La ragazza potrebbe aver agito alle spalle della madre e dopo il suo arresto, provocato dall’intromissione di Katie, abbia dovuto ricorrere al piano B, ovvero sedurre il magnate per rimanere nelle sue grazie, nonostante il secondo test del DNA abbia confermato che lui non è suo padre. A darle una mano, consapevolmente o inconsapevolmente - questo è tutto da chiarire – potrebbe essere stata Li ma cominciamo davvero a credere che Luna sia in qualche modo responsabile di quello che è accaduto e che sta accadendo e che Katie non debba guardarsi le spalle tanto da Poppy, quanto da sua figlia, che potrebbe diventare la sua nemica numero 1… e forse persino sua rivale in amore!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.