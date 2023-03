Beautiful, Anticipazioni Americane: R.J Forrester torna a Los Angeles? Il figlio di Brooke e Ridge potrebbe sostituire Thomas

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful tornano a parlare di un personaggio lontano dalla Soap da diverso tempo. Nelle puntate in arrivo negli Stati Uniti e presto anche in onda anche su Canale5, potremo rivedere R.J, il figlio di Brooke e Ridge, pronto a prendere il suo posto in azienda. Ma a scapito di Thomas?

Vi ricordate di R.J Forrester? L'unico figlio della coppia Brooke/Ridge potrebbe essere di ritorno a Los Angeles. Gli spoiler americani ci lasciano intendere che il giovane rampollo di casa Forrester e ultimogenito della nidiata di Brooke e Ridge, sarebbe destinato a prendere un posto nell'azienda di famiglia e potrebbe proprio arrivare nel momento meno opportuno per suo fratello Thomas. Vediamo come:

Beautiful: ecco chi è R.J Forrester

Per i veterani della Soap, il nome R.J non è sicuramente nuovo ma vogliamo comunque rinfrescarci la memoria su chi sia questo personaggio, che pare destinato a tornare nelle trame di Beautiful. R.J è l'unico figlio della coppia Brooke/Ridge, nato quando sua madre era ancora sposata con Nick. Il giovane non è stato molto presente nelle puntate della Soap, né da bambino né da ragazzino e diversamente dai suoi fratelli sia da parte di madre che da parte di padre, è forse quello meno conosciuto tra i Forrester. Il ragazzo, che dovrebbe aver superato ormai la maggiore età ed essere un giovanissimo uomo, ha lasciato la casa dei suoi, per trasferirsi in Europa con Maya e Rick ma anche con Coco, la sorella di Sally e studiare in una prestigiosa scuola europea. Gli impegni scolastici lo hanno tenuto lontano da casa anche per le vacanze ed è questa la spiegazione che per tanto tempo, è stata data alla sua assenza alla Villa.

Beautiful Anticipazioni Americane: R.J torna a Los Angeles?

La sua assenza potrebbe però finalmente finire. Siamo infatti venuti a conoscenza di alcuni spoiler, direttamente dagli Stati Uniti, che lo vedrebbero varcare le porte della Forrester Creations. Il ragazzo è ormai grande e potrebbe voler prendere il suo posto in azienda. Vi ricordiamo che sin da giovanissimo, ha mostrato un certo talento e ha aiutato suo padre in qualche progetto creativo. Ora che è un uomo adulto, sarebbe quindi arrivato il momento di lavorare nella casa di moda, ora gestita da sua sorella Steffy in qualità di co-Ceo. E potrebbe arrivare proprio quando Thomas sta per rimettersi al timone della Hope for the Future. Non abbiamo certezza di questo ritorno ma potrebbe essere un risvolto più che probabile e non siamo neanche certi che il suo interprete sia lo stesso, ovvero l'attore Anthony Turpel. Il cambiamento di volto nei personaggi di Beautiful è una costante e quindi non ci stupiremmo che fosse interpretato da un altro artista.

Anticipazioni Americane Beautiful: R.J prende il posto di Thomas alla Hope for the Future?

Vi abbiamo raccontato, in alcuni nostri articoli precedenti, che Thomas verrà riassunto alla Forrester e che Hope, decisa a non lasciar morire la sua collezione, infrangerà la promessa fatta a Liam e deciderà di andare contro il marito, riaccogliendo accanto a lei – professionalmente – il Forrester. Lo Spencer accetterà con pochissima voglia e ovviamente ne sarà molto turbato. Questa situazione potrebbe diventare molto pensante; anche Ridge infatti – di ritorno a casa, dopo un viaggio "misterioso" – potrebbe non assecondare la decisione della Logan e andare addirittura contro sua figlia Steffy. E da qui il terreno fertile per l'arrivo di R.J. Il ragazzo insomma potrebbe proporsi o essere addirittura proposto dal padre come nuovo designer della collezione di Hope. Thomas potrebbe essere scalzato definitivamente con grande piacere e soddisfazione di Liam. R.J potrebbe pure, facciamo un'aggiunta, intessere una relazione con l'unica donna rimasta single, con cui non è imparentato. Di chi stiamo parlando? Di Paris, che non sembrerà riuscire a fare breccia nel cuore di Thomas e potrebbe consolarsi con il suo fratellino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.