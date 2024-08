Beautiful Anticipazioni Americane: Katie fa finire Poppy in prigione. Bill deve rifare il test di paternità

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie ha accusato Poppy di omicidio e purtroppo tutte le prove sono contro la Nozawa. Bill comincia a vacillare e a mettere in dubbio la paternità di Luna. Scopri cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in onda anche su Canale5.

Katie ha deciso di agire e di farlo senza remore. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha denunciato Poppy a Baker e l’ha fatta arrestare. Per Luna è stato un colpo al cuore e la ragazza non ha potuto fare nulla per impedire che sua madre fosse portata via. Ma le cose si sono complicate anche per Bill, a cui la sua ex moglie ha consigliato di rifare il test di paternità, convinta che la Nozawa abbia mentito su tutto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie denuncia Poppy

Katie non ha avuto bisogno di allearsi con Deacon e Sheila per agire contro Poppy. Alla Logan è bastata la rivelazione di RJ, che le ha confessato che Luna ha trovato lo zaino di Tom nel suo appartamento. Una novità che ha messo la sorella di Brooke in allarme e le ha fatto pensare immediatamente che tutte le sue paure sulla Nozawa corrispondano al vero. Katie è quindi passata all’attacco, chiamando Baker e denunciando il fatto, lasciando al detective il compito di raccogliere le altre prove. Certa di dover mettere in allerta Bill, si è recata a Villa Spencer ed è là che è avvenuto il fattaccio, che cambierà nuovamente la vita di Dollar Bill.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy viene arrestata

Katie ha raggiunto Bill e gli ha confessato che Luna ha trovato lo zaino di Tom nel suo vecchio appartamento ma soprattutto ha rivelato all’ex che Poppy ha incontrato il suo vecchio amico proprio la sera in cui è morto. Questa novità ha scosso lo Spencer, che però ha deciso di non farsi condizionare dalle parole della madre di Will, felice di avere una figlia. La sorella di Brooke ha quindi dovuto insistere, spingendolo a stare in guardia. Ma la piccola delle sorelle Logan ha anche affrontato faccia a faccia la sua nemica, accusandola di essere un’assassina e l’ha guardata mentre Baker, avvertito da lei le ha messo le manette e l’ha portata via per interrogarla e tenerla sotto controllo.

L’arresto di Poppy ha sconvolto Luna e l’ha resa molto probabilmente la più grande nemica di Katie ma ha anche scatenato in Bill una reazione piuttosto strana. Il magnate ha promesso alla ragazza di proteggerla ma non è riuscito a dimenticare le parole della sua ex e il suo consiglio di rifare il test di paternità.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Bill in grande difficoltà

Le dichiarazioni di Katie e l’arresto di Poppy hanno scatenato Bill. Lo Spencer ha promesso a Luna di proteggerla e di starle sempre vicino ma è possibile che presto il magnate decida di dare retta alla sua ex moglie e di rifare il test di paternità. Una decisione che, se venisse presa, cambierebbe per sempre la vita di tutti a prescindere dal risultato. Dollar Bill dimostrerebbe di avere a cuore le opinioni di Katie e di fidarsi solo e soltanto di lei ma anche di non essere disposto a voltare pagina con Poppy, qualora sia innocente. E se così dovesse succedere, Bill e Katie potrebbero tornare insieme ma anche mettere Luna totalmente contro la Logan… e sarà una guerra spietata.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.