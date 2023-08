Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam vuole una chance con Steffy mentre Ridge aggredisce Finn

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam rivelerà a Steffy di amarla ancora mentre Ridge, furioso contro Finn, confesserà al genero di essere molto deluso da lui. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam è uscito definitivamente allo scoperto e ha rivelato a Steffy di amarla ancora e di aver fatto uno sbaglio a chiudere il loro matrimonio. Lo Spencer è stato molto sincero con la sua ex e l’ha lasciata ovviamente senza parole. Intanto Ridge, furioso, ha affrontato Finn e lo ha accusato di aver tradito la fiducia non solo di sua moglie ma di tutti. Il Forrester gli ha chiesto espressamente di cambiare atteggiamento e subito. Ma scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam confessa a Steffy di amarla

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che, nelle scorse puntate di Beautiful – quelle andate in onda negli Stati Uniti – Liam ha confessato a Steffy di amarla ancora. Lo Spencer è stato molto sincero con la sua ex moglie e le ha rivelato di essersi pentito di averla lasciata andare e di aver ripreso la sua relazione con Hope. Tra le righe, Liam ha ammesso che il suo matrimonio con la Logan è stato un errore e che forse l’amore che hanno condiviso per anni, non è stato poi così tanto sincero e forte… almeno non quanto il loro. Liam ci è andato giù pesante dicendo a Steffy che se avesse una possibilità di tornare da lei, non se la lascerebbe scappare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge aggredisce Finn

Steffy è rimasta senza parole davanti alla dichiarazione di Liam e forse delusa da Finn, non ha saputo mettere lo Spencer al suo posto. Chi invece è andato dritto al punto, per far capire gli errori commessi, è stato Ridge. Il Forrester si è presentato da Finn e lo ha accusato di essere responsabile della sofferenza di sua figlia. Lo stilista ha spinto il ragazzo a reagire e a smetterla di dare la colpa di quello che è successo a Liam. Lo ha spronato a reagire e a non permettere che il suo matrimonio venga rovinato. Finnegan però è sembrato sordo davanti alle sue parole e ha continuato a essere furioso contro lo Spencer.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn perde la testa

Tutto quello che sta succedendo a Finn potrebbe portarlo a perdere totalmente la testa. Abbiamo già ipotizzato che Finnegan possa diventare un assassino e che la sua vittima possa essere Liam. Il dottore non sembra infatti riuscire a capire che il vero problema, in tutta questa situazione, è il fatto che lui ha dimostrato di avere un attaccamento strano e inaspettato nei confronti di Sheila. Questo costituisce per Steffy e la sua famiglia un campanello di allarme, visto che la rossa farà di tutto – e potrebbe appigliarsi a questi sentimenti – per ritornare alla carica con loro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.