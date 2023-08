Beautiful Anticipazioni Americane: Finn è un assassino come sua madre Sheila? Ecco tutta la verità

Anticipazioni TV

Finn ha eredita il gene killer da sua madre Sheila? È una domanda che comincia a farsi largo nelle Trame di Beautiful e a cui presto, nelle puntate americane della Soap, verrà data risposta. Ma ecco tutto quello che sappiamo su quello che potrebbe succedere nei prossimi episodi e chi potrebbe essere la sua vittima.

Finn si macchierà le mani di sangue? È una domanda che è balenata nelle nostre menti in queste ultime ore e che potrebbe presto avere una risposta nelle puntate americane di Beautiful. Tramite alcuni spoiler proveniente dagli Stati Uniti, abbiamo cominciato a pensare che il dottor Finnegan abbia ereditato i geni malefici di Sheila e che potrebbe mostrarli drammaticamente contro Liam. Ma cosa sta succedendo e perché siamo stati portati ad accusare il bel medico di essere un probabile assassino?

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn minaccioso contro Liam

A farci sospettare che Finn possa commettere qualche sciocchezza e possa macchiarsi le mani di sangue, è stato il suo comportamento nei confronti di Liam. Ci aspettavamo che il dottore si arrabbiasse dopo aver scoperto che Liam lo ha filmato mentre abbracciava Sheila e che pensasse che lo Spencer voglia tornare alla carica con sua moglie, ma il suo giuramento di non permettere a nessuno, Liam in primis, di separarlo un’altra volta da Steffy, ci ha fatto pensare che il ragazzo possa davvero volersi liberare fisicamente del suo rivale.

Beautiful Anticipazioni Americane: Una minaccia poco velata

Nelle puntate di Beautiful andate in onda in questi giorni negli Stati Uniti, Finn ha più volte ribadito di non voler permettere a nessuno di mettersi contro lui e Steffy e di separarli un’altra volta. Nessuna minaccia, nella Soap, è mai avvenuta senza conseguenze e sapendo che Finnegan è figlio naturale di Sheila e che con lei condivide il patrimonio genetico, cominciamo a preoccuparsi che queste parole possano essere presagio di morte. E morte per Liam, nella fattispecie! Il bel dottore potrebbe quindi scegliere di farla pagare al suo rivale, tornato alla carica con sua moglie e di certo non qualcuno da sottovalutare, visto la sua parentela con Kelly e la lunga storia d’amore con la Forrester.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn uccide Liam… o Sheila?

Finn potrebbe quindi volersi liberare di Liam e in effetti abbiamo già parlato di un probabile tragico incidente per lo Spencer. Se vi ricordate in un nostro precedente articolo, abbiamo presagito la morte di Liam, sulla base dello strano – e sicuramente non casuale – sogno di Kelly. Ma potrebbe esserci pure un colpo di scena. E se Finn invece che di Liam, si liberasse di Sheila? Il ragazzo, per dimostrare alla moglie di essere dalla sua parte, potrebbe decidere di non salvare la vita alla madre dopo un altro infarto oppure, persino, di ucciderla con le sue stesse mani. Sono solo ipotesi e le trame di Beautiful ci potrebbero riservare questo e altro. Quello che è certo, è che passeremo ancora un’estate bollente e forse persino un autunno molto caldo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.