Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam ammettere di amare Steffy e lei se ne va di casa abbandonando Finn!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha deciso di dare retta agli avvertimenti di Liam e dopo le ultime dichiarazioni di Finn, vuole lasciare la loro casa. Intanto lo Spencer rivela a Wyatt di non smettere di pensare alla Forrester, dopo il loro bacio a Roma. Ecco cosa succederà nella Soap, in onda in Italia su Canale5.

La situazione è degenerata esattamente come previsto e per Steffy, Finn e Liam è arrivata la resa dei conti. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che, nelle puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti, la Forrester ha affrontato suo marito e gli ha rivelato di aver saputo che lui, in tribunale, ha abbracciato Sheila. I due ragazzi hanno cominciato a discutere animatamente sino a quando una dichiarazione del dottore non ha fatto letteralmente scoppiare la ragazza, facendole prendere una decisione molto difficile e sofferta: andarsene di casa. Intanto alla Spencer Publications, Liam ha ammesso una verità da troppo tempo celata, ovvero di amare ancora moltissimo Steffy.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Finn a confronto

Come era prevedibile, il fatto che Sheila abbia salvato Kelly, non ha certo fatto cambiare idea su di lei a Steffy. La Forrester è più che mai convinta che la Carter abbia dei secondi fini e che fosse sulla spiaggia per spiare lei e la sua famiglia. Finn non sembra però del suo stesso parere. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, andate in onda questi giorni negli Stati Uniti, i due ragazzi hanno finito per discutere animatamente. Steffy ha ribadito al marito quanto sua madre sia pericolosa e, visto che il ragazzo continuava a difenderla, gli ha rivelato di aver saputo del suo abbraccio in tribunale. Finnegan, furioso di essere stato seguito da Liam, ha attaccato lo Spencer e ha confidato alla moglie di sentirsi legato, in qualche modo alla sua vera madre.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy decide di andarsene di casa

Finn si è lasciato sfuggire di sentire un legame con Sheila e questa dichiarazione ha fatto rabbrividire Steffy. La ragazza ha cominciato a pensare che Liam non abbia poi così tanto torto e nonostante suo marito abbia continuato a ribadire di non essere un pericolo e di saper gestire la situazione, sfinita e preoccupata, ha preso una decisione terribile: lasciare la sua casa e portare via con sé i bambini. Finnegan è rimasto spiazzato da questa dichiarazione e ha pregato la ragazza di non farsi prendere dall’ira e a ragionare. Il dottore è convinto che Liam stia cercando di rovinare il loro matrimonio ora che il suo rapporto con Hope è naufragato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam confessa a Wyatt di essere ancora innamorato di Steffy

Finnegan sembra non avere tutti i torti e pare proprio che abbia fatto centro. Mentre lui e Steffy si sono dati addosso, Liam ha confidato a Wyatt – sempre più insistente – di non riuscire a dimenticare il bacio tra lui e la Forrester a Roma e di aver pensato che lasciarla fosse stato l’errore più grande della sua vita. Il ragazzo ha però ribadito al fratello di non voler rovinare il matrimonio di Steffy e di voler solo proteggere lei e Kelly da chi, evidentemente, non riesce più a farlo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.