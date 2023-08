Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Sheila salva la vita a Kelly. Finn la riaccoglie in casa?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che a salvare la vita di Kelly non è stato Finn ma bensì Sheila. Il bel dottore, colpito da questo atto di coraggio e bontà della madre, la farà rientrare in casa? Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap in onda da noi su Canale5.

La piccola Kelly è salva e senza alcun graffio ma ha rischiato davvero di essere sommersa dalle grandi onde dell’Oceano. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la piccola Spencer è stata salvata da un personaggio che non avremmo mai pensato fosse capace di tano. Stiamo parlando di Sheila Carter, intervenuta per portare la ragazzina a riva ed evitare che morisse affogata. Tutto questo è successo sotto gli occhi di un preoccupato e grato Finn.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila corre in soccorso di Kelly

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che a salvare Kelly non è stato Finn, come inizialmente avevamo pensato ma bensì Sheila. La donna, che stava osservando la bambina e il figlio giocare sulla spiaggia, è intervenuta prontamente per strappare la piccola dalle onde e riportarla a riva senza un graffio e nemmeno poi così tanto spaventata. Un gesto fatto in modo spontaneo? Probabilmente no, visto il personaggio di cui stiamo parlando, incapace di fare qualcosa che non abbia il proprio tornaconto. Correndo in soccorso di Kelly, Sheila ha sicuramente conquistato un buon posto nel cuore di Finnegan, che non potrà che esserle grato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn grato a Sheila per aver salvato Kelly

Sheila ha salvato Kelly mentre Finn era distratto al cellulare. L’intervento della Carter è stato provvidenziale e Finnegan non potrà ovviamente fare finta di nulla. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che il ragazzo la ringrazierà chiamandola “mamma” e scatenando la curiosità di Kelly, che scoprirà che la malefica rossa – di cui lei ignora la cattiveria – è la mamma del suo patrigno e di sicuro racconterà alla sua di mamma, di aver conosciuto una persona molto importante per il loro Finn. Ma cosa succederà ora che Sheila si è guadagnata un bel posto nel cuore di suo figlio?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn porta Sheila a casa sua?

Quello che potrebbe succedere nelle prossime puntate è purtroppo abbastanza prevedibile. Finn si convincerà che Sheila non sia poi così tanto cattiva, visto che ha salvato Kelly o comunque comincerà a pensare che possa esserci una redenzione da parte sua. Per questo motivo potrebbe valutare la possibilità che Sheila venga riaccolta in casa e spererà che Steffy, dopo aver scoperto quello che è successo in spiaggia, accetti questa novità. Ma la Forrester non ne sarà di sicuro felice e non si lascerà convincere del buon cuore della sua nemica. Potrebbe addirittura dare credito alle parole di Liam, che l’ha messa in guardia dal marito e che sicuramente continuerà a farlo, dopo aver scoperto che sua figlia ha rischiato la vita per una sua distrazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.