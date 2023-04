Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Hope lo confessa. Brooke aveva ragione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope sarà costretta ad ammettere di provare attrazione per Thomas ma farà anche una promessa solenne a Brooke, riguardo a Liam e ai suoi bambini. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke metterà sotto torchio Hope. La Logan, dopo essere stata aggredita e insultata dalla figlia, deciderà di parlarle e di chiederle apertamente se prova qualcosa per Thomas Forrester. La stilista dovrà capitolare e confessare alla sua mamma di provare una forte attrazione per il figlio di Ridge ma di non voler cedere ai suoi istinti. Per questo farà una solenne promessa.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope ha perso la testa per Thomas?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Hope insulterà e denigrerà Brooke per il suo passato. La ragazza, dopo essersi accorta di pensare incessantemente a Thomas – anche durante i momenti intimi con suo marito – sfogherà la sua frustrazione su sua madre, accusandola di essere una poco di buono e di non averle di certo dato il buon esempio, passando da un uomo all'altro. La piccola Logan sembrerà preoccupata di aver ereditato il “gene pazzerello di Brooke” e che, per questo, abbia perso la testa per Thomas. Hope cercherà di non pensare a quello che le sta succedendo e dopo il terribile scontro con la sua mamma, finito grazie all'arrivo di Liam, tornerà alla Forrester Creations, per occuparsi dei suoi affari.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke vuole sapere se Hope è innamorata di Thomas

Lo scontro avuto con Hope non lascerà indifferente Brooke. La bionda capirà che qualcosa turba sua figlia e comprenderà che questo turbamento ha un nome e un cognome: Thomas Forrester. Si convincerà che sua figlia abbia avuto con lei uno sfogo così terribile, perché preoccupata di provare dei sentimenti per il Forrester e di tradire, così facendo, il suo amato Liam. Per questo deciderà di affrontarla faccia a faccia, per chiederle apertamente se le sue sensazioni e il suo sesto senso, abbiano fatto centro. La raggiungerà nel suo ufficio, trovandola per fortuna da sola ad ammirare le nuove creazioni della Hope for the Future.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope confessa di essere attratta da Thomas ha fa una promessa

Hope si troverà davanti a sua madre dopo il loro faccia a faccia. La ragazza non sarà tanto contenta di vedere la bionda e quando la mamma le domanderà che cosa le prenda e se sia innamorata di Thomas, andrà su tutte le furie. Brooke cercherà di farla ragionare, riportandola alla calma e spingendole a rivelarle, in totale confidenza, quello che davvero prova. Hope cederà e confesserà di sentirsi attratta dal Forrester, di pensare a lui molto spesso e di essersi sentita in colpa. Brooke comprenderà che la sua bambina ha paura di diventare come lei e si affretterà a rassicurarla che loro due sono diverse. Affermerà di non aver mai capito cosa la spingesse a passare da un uomo all'altro – forse era il desiderio di avere sempre qualcosa di nuovo e passionale – ma anche di essere sicura che la stessa indole non sia capitata a lei. Hope, rincuorata, le dirà di non provare amore per il figlio di Ridge ma di essere come ossessionata da lui e dal suo ruolo di padre di Douglas. Poi, dopo essersi scusata per averla offesa, farà una promessa solenne: non tradirà mai e poi mai Liam e la loro bella famiglia. Riuscirà a mantenere i suoi propositi?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.