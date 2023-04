Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope, dopo essersi accorta di pensare sempre più spesso a Thomas, si sfogherà con sua madre accusandola di essere una donnaccia e ribadendo di non essere come lei. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Tale madre, tale figlia? È una domanda che non ci stiamo ponendo tanto noi quanto Hope. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto, nelle puntate della Soap in arrivo in Italia, vedremo la giovane Logan molto spaventata da certi pensieri impuri nei confronti di Thomas. La ragazza comincerà a immaginare di baciare il Forrester e vedrà pure la sua faccia sul volto di Liam, in un momento intimo passato con suo marito. Ma cosa succederà? Cosa sta accadendo ora negli Stati Uniti e cosa dobbiamo aspettarci noi su Canale5? Ve lo sveliamo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope comincia a pensare a Thomas

Le Anticipazioni Americane ci hanno già rivelato che Hope vivrà un momento difficile con Liam. Come vi abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo, lo Spencer sarà sconvolto dal vedere sua moglie nelle braccia di Thomas. Una visione che gli farà venire i brividi ma che avrà una spiegazione innocente: mentre Hope proverà un abito disegnato dal Forrester, perderà l'equilibrio e lo stilista fermerà la sua caduta, finendo però sul divano con lei. Sarà in questa posizione che Liam li troverà e andrà su tutte le furie, non lasciando alla consorte neanche il tempo per spiegargli cosa stia realmente succedendo. Il figlio di Bill se ne andrà dalla Forrester e Hope rimarrà da sola nello studio di progettazione a pensare a Thomas e a un loro bacio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope spera di non diventare come sua madre

Hope si accorgerà immediatamente che la sua mente sta fantasticando su Thomas e comincerà a preoccuparsi moltissimo. Cosa le starà succedendo? Possibile che l'affinità lavorativa con il Forrester possa nascondere qualcos'altro? La Logan cercherà di darsi una risposta e i suoi pensieri degenereranno dopo una conversazione con sua madre, su di lei e sulla sua vita sentimentale. Brooke confesserà alla figlia di essere molto fiera di lei e di vederla molto diversa da come era lei da giovane. Le dirà che a differenza sua, lei non corre dietro i bad boy e invece è riuscita a costruire un futuro con una persona dolce e comprensiva come Liam. Queste parole, che avrebbero dovuto suonare come un complimento, faranno sussultare Hope. La ragazza – dopo i pensieri impuri sul suo collega – comincerà a pensare di aver forse ereditato il gene dei “mi piacciono i cattivi ragazzi” ma tenterà di non pensarci e di concentrarsi su suo marito, per cui organizzerà una serata speciale.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope scopre Brooke in lingerie con Ridge

Hope penserà di passare la serata insieme a Liam, da soli. Per questo diserterà la cena organizzata a casa della madre, lasciando Brooke e Ridge a farsi compagnia senza nessun altro intorno. La piccola Logan attenderà il suo maritino a casa ma durante i loro momenti intimi, si ritroverà a vedere sul volto dello Spencer, quello di Thomas. La cosa la spaventerà a tal punto da spingerla ad andare da sua madre e rivelarle il suo disprezzo per averle “fatto ereditare il gene sbagliato”. Hope troverà Brooke in lingerie insieme a Ridge e fraintenderà la cosa. In realtà infatti, i due ex coniugi non staranno facendo nulla di male e si saranno ritrovati per caso davanti al camino, con la bionda in abiti succinti. Brooke rispetterà la promessa e l'amicizia con Taylor, resistendo alla tentazione di baciare il Forrester.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Hope insulta Brooke

Hope arriverà poco dopo che Ridge se ne sarà andato da casa della madre e la scena che le si presenterà davanti sarà sua madre in lingerie che saluta il suo ex marito. La ragazza penserà che tra la sua mamma e il Forrester sia successo qualcosa e comincerà a inveire contro di lei, dandole della donnaccia, una mangiauomini che ha passato tutta la sua vita da un uomo all'altro, senza ritegno. Poi le urlerà contro dicendole di non essere come lei e di essere diversa, di amare un solo uomo e di essere rispettosa dei suoi voti. Il disagio di Hope sarà però chiaro. Il pensare costantemente a Thomas la turberà talmente tanto da farle credere di essere diventata come la sua mamma e di essere destinata a tradire le persone che la amano. Il loro scontro – che lascerà Brooke ovviamente senza parole – verrà interrotto da Liam, che sopraggiungerà in quel momento e che troverà sua moglie tremante e sconvolta. Il ragazzo comincerà a pensare – anche se avrà avuto già qualche dubbio durante la loro intimità – che la consorte gli stia nascondendo qualcosa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.