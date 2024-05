Beautiful Anticipazioni: Deacon sedotto e abbandonato ma Sheila l'ha davvero dimenticato?

Anticipazioni TV

Sheila e Bill sono la nuova coppia di Beautiful. Nelle puntate della Soap in onda su Canale5, la Carter sembra aver dimenticato Deacon, colui che per mesi l'ha nascosta a casa sua. Ma sarà davvero così? Lo Sharpe sarà davvero un lontano ricordo per la rossa? Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi.

Sheila e Bill sono la nuova coppia di Beautiful. Nelle puntate della Soap ora in onda su Canale5, Steffy e Finn hanno scoperto che lo Spencer e la Carter sono innamorati e hanno intenzione di stare insieme per sempre, con la rossa fuori di prigione, libera e senza più alcuna accusa contro di lei. La liaison tra i due è una bomba a orologeria e presto la notizia della loro storia d’amore sconvolgerà tutti i Forrester, le sorelle Logan e Deacon, che si sentirà sedotto e abbandonato. Ma Sheila avrà davvero dimenticato lo Sharpe, l’uomo che per mesi l’ha protetta e tenuta al sicuro a discapito della sua stessa incolumità? Scopriamolo.

Anticipazioni Beautiful: Deacon sinceramente innamorato di Sheila

Nelle puntate di Beautiful andate in onda in questi mesi abbiamo potuto vedere come Deacon si sia affezionato a Sheila. Nonostante l’abbia voluta per tanto tempo lontana da lui e fuori dalla sua casa per non correre rischi con la polizia, lo Sharpe si è sinceramente affezionato alla rossa e pare proprio che per lei abbia cominciato a provare dei sentimenti di vero amore. Il barista arriverà persino a prometterle di starle sempre accanto, nonostante il suo arresto. Peccato però che la criminale gli abbia già voltato le spalle e abbia cominciato, senza che lui lo sappia, una relazione con Bill Spencer.

Beautiful Anticipazioni: Sheila ha preferito Bill a Deacon

Bill ha perso la testa per Sheila e la novità ci ha fatto rabbrividire.Vi anticipiamo che la relazione tra lo Spencer e la rossa continuerà ancora e lascerà tutti di stucco, Deacon per primo. Lo Sharpe si sentirà abbandonato e vorrà spiegazioni dalla Carter. La criminale sarà molto sincera con lui e gli rivelerà di essersi davvero innamorata dello Spencer, dal passato oscuro e dal cuore nero come il suo e di sentirsi finalmente libera di poter amare qualcuno alla luce del sole, senza paura di essere giudicata. Insomma Sheila farà capire al suo vecchio amico di aver preferito Bill a lui perché capace di amarla senza remore e senza condizionamenti da parte di nessuno.

Deacon capirà che Sheila si riferisce a Hope e Brooke, del cui giudizio lo Sharpe ha timore, e cercherà di andare avanti senza ripensare ai momenti di passione passati con la donna delle nove dita dei piedi, che ha ospitato per tanto tempo a casa sua.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila e Deacon torneranno insieme?

Nonostante Sheila abbia scelto Bill, vi anticipiamo che la rossa non riuscirà a dimenticare del tutto Deacon, con cui ha condiviso una passione che non ha mai avuto con nessuno. La Carter penserà e ripenserà allo Sharpe, finendo per fargli visita molto spesso a Il Giardino, quando verrà scarcerata; sì state leggendo bene, sarà presto libera. Vi anticipiamo però anche che la storia d’amore tra Sheila e Deacon è destinata a tornare presto in auge. Se state seguendo le nostre anticipazioni americane di Beautiful, saprete sicuramente che la Carter e l’ex barista non solo stanno di nuovo insieme ma è grazie allo Sharpe che la rossa ha potuto tornare ad abbracciare Finn, dopo essere stata creduta morta assassinata da Steffy.

Insomma la liaison tra Sheila e Bill è destinata a finire ma non vi vogliamo ancora svelare il motivo. Perché? Bè perché le prossime puntate di Beautiful ci riservano dei colpi di scena che vogliamo affrontare passo passo, con la dovuta enfasi, certi che lasceranno tutti senza fiato e con la bocca aperta – anzi spalancata – per lo stupore.

