Beautiful Anticipazioni Americane: Il dado è tratto. Finn ha scelto Sheila e sta per perdere Steffy!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful non ci lasciano più dubbi. Finn sta per affrontare la furia di Steffy, pronta a farla pagare al marito per aver salvato la Carter e per aver deciso di volerla ancora nella sua vita. Il matrimonio tra la Forrester e il suo dottorino è arrivato veramente al capolinea? Scopriamo cosa succederà nella Soap.

Il dado è tratto. Tra Finn e Steffy sta per scoppiare il pandemonio. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bel dottore è felicissimo di aver ritrovato Sheila ed è fiero di lei per aver salvato prima Kelly e poi aver tentato di proteggere sua moglie, cercando di impedire a Sugar di farle del male. Il medico non ha più dubbi che la sua mamma – che ora chiama così, senza vergogna – sia cambiata e che Deacon abbia sempre avuto ragione su di lei. Ma il ragazzo dovrà convincere anche la sua consorte e non sarà facile, anzi rischierà di rovinare definitivamente il loro rapporto e far annullare il loro matrimonio. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo nella Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn felice di rivedere Sheila viva

Finn non ha mai accettato la morte di Sheila. Per lui sua madre, come ormai si è abituato a chiamarla, non avrebbe dovuto pagare in questo modo i suoi peccati. Per questo quando lui e Deacon l’hanno ritrovata viva, si sono riaccese le sue speranze di dare un senso al legame che sente di avere con lei e che non pare proprio volersi spegnere, nonostante le cattiverie che la donna ha combinato contro la famiglia Forrester. Il dottore ha riabbracciato la sua mamma con grande trasporto e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le ha confessato di aver deciso di non abbandonarla mai più e di volerla nella sua vita, convinto che sia cambiata.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn vuole un legame con Sheila

Finn non solo ha dichiarato alla rossa di essere felice che sia viva ma l’ha pure chiamata mamma, senza vergognarsi e senza tentennare. Colpita dall’essere appellata in questo modo, Sheila ha scoperto che il suo bambino è sì contento di rivederla ma ha anche intenzione di creare con lei un rapporto duraturo, ormai convinto che sia cambiata. Ma il legame che il bel dottore vorrà costruire, da ora in poi, con la rossa, finirà per scatenare l’ira di Steffy. La Forrester non accetterà mai che suo marito frequenti la criminale che ha tentato di uccidere lei e molti componenti della sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy romperà con Finn?

Steffy scoprirà molto presto che Finn e Deacon hanno salvato Sheila e che quindi la Carter è viva e vegeta. La ragazza mal tollererà, ne siamo sicuri, questa novità ma soprattutto non riuscirà a sopportare che suo marito si sia fatto abbindolare dalla criminale e voglia addirittura creare un rapporto con lei. La Forrester non potrà permettere che la rossa faccia parte della sua famiglia e siamo abbastanza certi che, visto l’atteggiamento del marito, sarà costretta a imporgli un aut aut, che potrebbe presto portare i due a lasciarsi. Insomma il matrimonio tra Steffy e Finn è in grande pericolo e non escludiamo che questo sia da sempre stato il piano di Sheila.

Ci spieghiamo meglio: non siamo del tutto convinti che quanto successo a Sheila sia davvero un caso. Abbiamo la sensazione che la Carter sia stata molto brava a fingere il suo rapimento e che sia stata lei a organizzare tutto quello che è successo, persino la morte di Sugar, per riuscire a creare un rapporto duraturo con il suo amato figlio e allontanare per sempre Steffy da lui. Un piano di grande ingegno che porterebbe Sheila Carter ad assicurarsi un posto d’onore nella vita di suo figlio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.