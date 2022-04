Beautiful Anticipazioni 13 aprile 2022: Steffy, Finn, Liam e Hope insieme per scoprire l'esito del Test di paternità

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 11 aprile su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy avvisa Liam di raggiungerla in ospedale insieme a Hope. Il test di paternità sarà disponibile a breve...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Steffy chiama Liam chiedendogli di raggiungerla in ospedale con Hope. Thomas confessa a Brooke e Ridge di essersi pentito degli errori che ha compiuto in passato.

Beautiful Anticipazioni: Steffy riceverà a breve il test del DNA

Brooke e Ridge sono stati entrambi informati di quanto accaduto tra Steffy e Liam e delle possibili conseguenze: il bambino che la Forrester porta in grembo potrebbe essere proprio figlio dell'ex marito Liam. Mentre i due amareggiati e preoccupati discutono della questione, Steffy riceve una telefonata molto importante. Si tratta della ginecologa, pronta a far sapere alla su paziente che il test di paternità dovrebbe essere disponibile a breve...

Beautiful Anticipazioni: Steffy si reca in ospedale, con lei c'è Finn

La Forrester si appresta a raggiungere l'ospedale, è questione di ore e finalmente l'enigma sulla paternità del bambino che porta in grembo potrà essere svelato. La ragazza è in ansia ma al suo fianco c'è Finn, pronto a supportarla qualsiasi sia l'esito del test di gravidanza. Ovviamente Steffy spera sinceramente si tratti del bambino del suo compagno, al contrario di quanto affermato da Brooke, non ha alcuna intenzione di distruggere il matrimonio di Liam ne di strapparlo a Hope.

Liam e Hope vengono avvisati da Steffy e corrono in ospedale, nella Puntata di Beautiful del 13 aprile 2022

Purtroppo Liam non gode dello stesso appoggio si Steffy, Hope non ha ancora digerito il tradimento e un responso positivo del test potrebbe mandare definitivamente a monte le sue nozze. La telefonata di Steffy che lo inviterà insieme a Hope a raggiungere l'ospedale per scoprire insieme la verità sul bambino che porta in grembo, lo lascerà senza fiato. E' il momento della resa dei conti, aperta quella busta la sua vita potrebbe tornare serena o essere distrutta per sempre.

