Beautiful Anticipazioni Americane: Zende nuovo capo progettista della Hope for the Future ma c'è un problema!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha affidato a Zende la progettazione della sua Hope for the Future. Il giovane Forrester collaborerà a stretto contatto sia con Luna che con RJ e qui nasceranno i primi problemi. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Lasciamo per un momento l’argomento – sempre più caldo – della non morte di Sheila e dedichiamoci a un altro tema delle puntate di Beautiful, in onda negli Stati Uniti. Parallelamente al mistero intorno alla Carter, si sta facendo sempre più interessante il triangolo amoroso tra RJ, Luna e Zende. Le cose sono destinate a complicarsi e tutto a causa della partenza di Thomas per Parigi e della decisione di Hope di affidare la sua linea a Zende, il designer più esperto dopo il figlio di Ridge e che già collabora con la Logan. Ma la bionda ha rivelato anche di volere Luna molto più attiva nell’azienda e le ha dato il compito di lavorare fianco a fianco proprio con il ragazzo con cui ha passato una notte d’amore, che potrebbe costarle molto cara.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope affida la Hope for the future a Zende

Thomas ha lasciato Hope e ha deciso di trasferirsi a Parigi ma soprattutto di non collaborare più con lei alla Hope for the Future. Per la piccola Logan è stato un vero e proprio shock e si è ritrovata senza fidanzato e senza lead designer della sua collezione. La figlia di Brooke non si è però lasciata abbattere e ha subito trovato una soluzione. Ha deciso di affidare il ruolo di progettista capo della sua linea a Zende, che già collabora con lei. Hope ha chiesto anche a RJ e Luna di aiutarla a proseguire la sua strada nel campo della moda e a lavorare tutti insieme, fianco a fianco, pronti a diventare il futuro della Forrester Creations.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna in difficoltà. Deve lavorare a stretto contatto con Zende

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha deciso di continuare a lavorare alla sua collezione anche senza Thomas. Stavolta però non si lascerà cogliere impreparata e per evitare che, come già successo, la sua linea viva una nuova crisi, ha spronato Zende, RJ e Luna a collaborare e a tirar fuori tutto il proprio estro creativo. La piccola Logan ha chiesto espressamente a Luna di stare al fianco di Zende e di seguire il designer passo passo sia per imparare che per dare una concreta mano per disegnare i nuovi capi da presentare alla prossima sfilata. Luna ha accolto questa richiesta con molta tensione. Stare così vicina al Forrester la metterà sicuramente in grande difficoltà e la costringerà a dover affrontare la verità che da tempo sta nascondendo a RJ.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna decide di dire tutta la verità a RJ

Luna è rimasta molto colpita dalla richiesta di Hope. La ragazza è consapevole che lavorare al fianco di Zende le sarà molto utile per imparare il mestiere di stilista ed è proprio questo obiettivo ad averla spinta a presentarsi come stagista alla Forrester. Peccato però che stare a contatto così stretto con il Forrester possa provocarle diversi guai. La figlia di Poppy non riuscirà a nascondere a lungo la sua tensione a RJ e stando accanto a Zende così spesso, potrebbe tradirsi. Prima che la situazione si complichi ulteriormente, Luna ha deciso di rivelare tutta la verità al suo amato anche se questo potrebbe costarle la sua relazione con il figlio di Ridge e Brooke. Stavolta né sua madre ma nemmeno Zende stesso le hanno consigliato di tacere e presto quindi tutto quello che è successo quella strana notte, verrà alla luce. Cosa succederà? RJ capirà che la sua fidanzata non era la corrente di quello che le stava accadendo e la perdonerà? Farà lo stesso con Zende oppure, come una furia, se la prenderà con il cugino e metterà a rischio la loro collaborazione e quindi la Hope for the Future?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.