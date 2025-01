Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer salva la vita a Electra mentre Bill si mette nei guai con Luna

Anticipazioni TV

Will Spencer sta diventando uno dei protagonisti principali delle puntate americane di Beautiful. Il ragazzo ha salvato Electra Forrester dalla pazzia del suo amico Remy mentre suo padre Bill sembra alla deriva. Stregato da Luna potrebbe diventare un pericolo per lui e la sua famiglia. Ecco cosa succede nella Soap.

Tanti cambiamenti stanno facendo tremare le trame americane di Beautiful e tra i personaggi che più di tutti stanno animando le puntate della Soap da noi in onda su Canale5, ci sono Will e Bill Spencer. Padre e figlio sono protagonisti di due storyline molto importanti e a tratti inquietanti e potrebbero presto ritrovarsi uno contro l’altro. Ma cosa sta accadendo al magnate e al suo ultimogenito? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will stregato da Electra Forrester

Partiamo dalle note dolci. Nelle puntate americane di Beautiful è tornato Will Spencer, figlio di Bill e Katie. Il ragazzo vuole costruirsi un futuro senza l’aiuto del suo potente padre e ha quindi accettato la proposta della madre di lavorare come stagista alla Forrester Creations. Qui ha incontrato Electra, la nipote di Ivy Forrester. Nei nostri precedenti articoli relativi alle anticipazioni statunitensi della Soap, vi abbiamo rivelato dell’arrivo di nuove Forrester a Los Angeles, ovvero di Ivy e di Electra, nipote della cugina di Steffy. Le due sono state chiamate da Carter per occuparsi della linea gioielli della casa di moda e si sono subito ambientate.

Electra soprattutto, visto che ha immediatamente stretto i rapporti con Will Spencer, diventato in poco tempo il suo fidanzato. I due ragazzi formano una coppia molto bella e affiatata, minata però dal segreto della Forrester, che è dovuta scappare dalla sua città per sfuggire a uno stalker.

Beautiful Anticipazioni puntate americane: Will salva Electra dal suo stalker

Lo stalker di Electra, che si è rivelato essere il suo amico Remy, l’ha raggiunta a Los Angeles e ha fatto di tutto per allontanarla da Will e dalla Forrester, per riportarla a casa. Ha persino inviato una finta foto osé della Forrester a Katie e la Logan ha licenziato in tronco la nipote di Ivy, ritenendola una poco di buono. La giovane ha scoperto tutto nel modo più drammatico possibile, ovvero ha colto sul fatto il suo presunto amico del cuore, mentre cercava di rovinarle la vita. Ne è scaturito un inseguimento al cardiopalma, finito sul tetto di un edificio e con Remy pronto a buttare già Electra per impedirle di fuggire. Lo Spencer è sopraggiunto appena in tempo ed è riuscito a salvare la sua amata dopo aver fatto capire alla madre di aver commesso un grosso sbaglio nel prendere decisioni affrettate sulla sua innamorata.

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e i due giovani si sono riuniti più felici che mai. Electra ha ovviamente riavuto il lavoro e nel loro futuro si prospetta una bella storia d’amore.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Bill salva Luna dal carcere

Diversa situazione, molto più tesa e preoccupante, quella che sta vivendo Bill. Vi abbiamo già parlato di Luna e di Poppy, la cugina e la zia di Finn, che entreranno nelle trame della Soap a gamba tesa. Luna penserà anzi spererà di essere figlia di Bill Spencer e si macchierà di due omicidi per impedire che il magnate scopra di non essere il suo vero padre. La ragazza verrà portata in carcere ma il suo futuro potrebbe essere diverso da quello di una semplice detenuta.

E qui arriviamo a quello che sta succedendo attualmente nelle puntate americane di Beautiful. Luna ha contattato più volte Bill via lettera, chiedendogli di darle un’altra possibilità e sostenendo di essere un’anima affine allo Spencer. I due hanno infatti vissuto un’infanzia difficile e per questo sono stati portati a fare degli errori. Ebbene sembra che la Nozawa abbia fatto breccia nel cuore di Dollar Bill che, dopo aver scoperto che la sua “ex figlia” è stata picchiata dalle altre detenute – anche se a noi sembra tutta una messa in scena – ha deciso di convincere il giudice a concedergli la possibilità di portare la giovane a casa sua, con un braccialetto elettronico per tenerla sotto controllo. Una scelta che potrebbe rivelarsi molto pericolosa e potrebbe mettere Will, Katie e tutti sull’attenti. Possibile che Bill Spencer abbia preso una decisione così assurda e abbia davvero deciso di mettersi un’assassina in casa? E Luna sarà davvero pronta a cambiare dopo aver finalmente ottenuto l’amore che ha sempre desiderato?

È chiaro che Bill e Will stiano facendo due percorsi diversi e che i due possano essere destinati a scontrarsi molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.