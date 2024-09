Beautiful Anticipazioni Americane: Nuove Forrester in arrivo nella Soap. Ecco chi sono!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful arriveranno due nuovi personaggi che di cognome fanno Forrester. Si tratterà di zia e nipote, che promettono di cambiare le carte in tavola e di dare brio agli episodi della Soap, che vedremo presto anche su Canale5. Ma chi sono queste due donne?

Sarà un autunno molto caldo a Los Angeles e non tanto fuori quando dentro alla Forrester Creations. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che sono in arrivo due nuovi anzi due nuove Forrester, destinate a cambiare le trame degli episodi della Soap, presto su Canale5. Tenetevi forte e scoprite con noi chi sono i due “nuovi” personaggi, che ci faranno compagnia a partire da fine ottobre.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ivy ed Electra Forrester in arrivo a Los Angeles

I due personaggi che arriveranno a Los Angeles sono Ivy ed Electra Forrester. Una delle due donne, Ivy, la conosciamo già e in alcuni nostri articoli sulle anticipazioni americane di Beautiful vi abbiamo già raccontato della sua momentanea presenza nella città degli angeli e del suo incontro, con tanto di bacio, con Liam. La ragazza, cugina rivale di Steffy e molto somigliante a lei, sembra essere destinata a tornare ancora una volta e stavolta per restare. Siamo piuttosto curiosi di sapere cosa combinerà e se si riaffaccerà nella vita dello Spencer, ora single e deciso a fare il bravo ragazzo e il bravo padre, lontano dai drammi e dalle liti famigliari. Siamo sicuri che il figlio di Bill ce la metterà tutto e visto che è riuscito persino a chiedere scusa a Finn, siamo abbastanza certi che possa fare sempre meglio. Non siamo però sicurissimi che il suo meglio corrisponda a una nuova relazione con Ivy, che potrebbe avere ancora il dente avvelenato contro i Forrester.

Anticipazioni Americane Beautiful: Chi è Electra Forrester?

Prima di fare qualsiasi ipotesi su che ruolo avrà la nipotina di Ivy, vi vogliamo rivelare chi sia Electra. Come avrete capito dal cognome, la ragazza è legata alla famiglia di Eric. È infatti la nipote di John, fratello del patriarca della Forrester Creations. La giovane è la figlia di un figlio – scusate il gioco di parole - di John e quindi quest’ultimo è suo nonno. La giovane pare aver deciso di seguire la zia a Los Angeles e magari pure lei dimostrerà di avere talento nella moda, tanto da sostituire Luna nel ruolo di stagista della maison.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Electra diventerà il nuovo interesse amoroso di…

La necessità dell’arrivo di un altro personaggio giovane nel cast di Beautiful si è concretizzata dopo l’arresto di Luna. All’appello manca infatti un personaggio femminile che potesse affiancare RJ, Will e pure Zende – ma soprattutto i primi due – e che possa persino diventare la loro “crush”. Electra, interpretata da Laneya Grace, non ha vincoli di sangue né con RJ – ricordiamo che Ridge non è davvero figlio di Eric – né ovviamente con Will ed entrambi i ragazzi potrebbero innamorarsi perdutamente di lei, diventando rivali come i loro padri. Siamo certi che l’arrivo della Forrester riserverà grandi sorprese. L’attrice è già sul set ma arriverà nelle puntate – attenzione stiamo parlando degli episodi in onda negli Stati Uniti – dal prossimo 22 ottobre 2024. Noi non vediamo l’ora di raccontarvi cosa combinerà e vi terremo ovviamente aggiornati. Per vedere Electra e Ivy su Canale5 dovremo invece aspettare ancora un po’. Il divario tra USA e il nostro paese è di circa un anno, quindi accoglieremo le Forrester nel 2025.

