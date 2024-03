Beautiful Anticipazioni Americane: Un vecchio amore torna nella vita di Deacon ma Sheila potrebbe essere in agguato!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a qualsiasi cosa, compreso il ritorno dal regno dei morti di Sheila Carter. Potremmo però rivedere un vecchio personaggio, scomparso dalle trame della Soap da diversi anni, che approfitterebbe dell'assenza della Carter. Ma chi sarà? Scopriamolo.

Come ormai avrete sicuramente capito, siamo convinti che Sheila Carter sia viva e che sbuchi dal “regno dei morti” molto presto. Non siamo però i soli a credere che verremo presto travolti da una poca piacevole resurrezione. Sì perché anche negli Stati Uniti, anche tra le pagine ufficiali che parlano di Beautiful, serpeggia lo stesso pensiero e anzi si prevede pure un ritorno in grande stile che noi, lo scorso settembre 2023, avevamo già pensato. Sì perché pare proprio che l’idea di un nuovo amore, di un nuovo inizio per Deacon Sharpe e una sua ex fiamma non sia per nulla da escludere. Ma a cosa ci riferiamo? Ora ve lo sveliamo.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Grandi sorprese, dal passato, in arrivo per Deacon?

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon inconsolabile “vedovo”

La morte di Sheila ha sconvolto tutti e questo ormai lo sappiamo. Ma chi davvero sta soffrendo per quello che è successo sono Deacon e Finn. Mentre il bel dottore comincia ad avere le visioni di sua madre, sotto forma di fantasma, e continuerà a farlo per diverso tempo, Deacon ha per ora solo affrontato Steffy e non si è confidato con nessun altro, nemmeno con Hope. Lo Sharpe è sconvolto dall'addio della sua compagna e di certo non dimentica di aver provato a cambiarla ma invano. In lui si sovrappongono tristezza e in parte pure risentimento contro la Carter, che non ha rispettato il loro patto di non tormentare Finn e i Forrester. Il ristoratore dovrà ricostruire la sua vita anche se stavolta, con la rossa stecchita, potrà finalmente riavvicinarsi a sua figlia e ai suoi nipoti, senza problemi. È però probabile che alla sua porta bussi una sua vecchia conoscenza, anzi due sue vecchie conoscenze che non vede da tempo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon rivede Amber e suo figlio

Deacon potrebbe riuscire a dimenticare Sheila e il suo amore per lei con una sua vecchia conoscenza. Si parla, come state leggendo nel titoletto qui sopra, di Amber Moore e del figlio che lo Sharpe ha avuto con la sorella di Amber, la defunta Becky. Little D, per un periodo Eric III, dovrebbe essere un ragazzo poco più grande di RJ e quindi in grado di voler conoscere meglio suo padre e di poter passare del tempo con lui. Chissà però se sua zia, che gli ha fatto da mamma, arriveranno con lui a Los Angeles. Amber non è un personaggio facile da dimenticare né per noi né per i Forrester, che non sarebbero molto felici di rivederlo in giro per la città e persino accanto a Hope. Ma chi proprio potrebbe perdere la pazienza davanti a lei, sarebbe Sheila.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila cerca di liberarsi di Amber?

Arriviamo a un altro punto sconvolgente della nostra narrazione e cominciamo a pensare a cosa potrebbe succedere se Amber tornasse in città e se Sheila fosse viva. Non scommettiamo che la Carter voglia riavvicinarsi allo Sharpe dopo aver rivelato di non essere stata assassinata ma non escludiamo che magari voglia vivere la sua vita lontano dai Forrester, nascosta da loro, ma comunque vicino agli uomini della sua vita. Se così fosse e se tornasse Amber, beh, le cose si complicherebbero ulteriormente. La rossa, infastidita dalla presenza di un’altra pazza come lei a L.A potrebbe persino pensare di eliminarla. Un colpo di scena che tingerebbe ancora di più di giallo e rosso sangue, le trame di Beautiful. Succederà? Lo sapremo presto e vi terremo aggiornati!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.