Beautiful Anticipazioni Americane: Grandi sorprese, dal passato, in arrivo per Deacon?

La vita di Deacon Sharpe potrebbe cambiare da un momento all'altro. Nella Soap Beautiful potrebbe esserci un colpo di scena, proveniente dal passato e pronto a far sobbalzare tutti i fan dal divano. Ecco quale.

Tante e grandi sorprese ci aspettano nelle prossime puntate di Beautiful. Dagli Stati Uniti arrivano notizie sempre più entusiasmanti e ricche di colpi di scena e siamo sicuri che su Canale5 alla fine del 2023 e per tutto il 2024, ne vedremo delle belle. Alcuni spoiler americani, usciti in questi ultimi giorni, ci rivelano che per Deacon potrebbe esserci un cambio radicale e che lo Sharpe potrebbe riabbracciare qualcuno dal suo passato. Ma vediamo cosa potrebbe succedere.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon chiude definitivamente con Sheila?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Deacon chiederà perdono a Sheila. In un nostro articolo precedente vi abbiamo raccontato di come, negli USA, lo Sharpe si sia recato in prigione per parlare con la Carter e per scusarsi di averla incastrata. Il nuovo proprietario de Il Giardino si preoccuperà per la donna per cui ha cominciato a provare dei forti sentimenti e si sentirà meglio quando scoprirà che lei non gli serba rancore e che ha capito cosa lo abbia spinto a voltarle le spalle. Sheila lo inviterà persino a rifarsi una vita senza di lei e a occuparsi di sua figlia Hope, ora che finalmente le cose – nella sua famiglia e con Ridge – sembreranno essersi sistemate.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon pronto a rifarsi una vita

Con Sheila fuori dai giochi e con Brooke decisa a non dedicarsi agli uomini – almeno per ora – e impegnata a recuperare il tempo perduto con suo figlio RJ, appena tornato a casa, Deacon sarà libero di rifarsi una vita. Negli Stati Uniti è cominciato una sorta di totoscommessa su cosa possa succedere al fascinoso Sharpe ora che è diventato un imprenditore e l'eroe di sua figlia. Alcuni spoiler o meglio pronostici, hanno cominciato a parlare di un ritorno dal passato, pronto a sconvolgere la sua esistenza. Si tratterebbe di suo figlio minore, Eric Sharpe, meglio conosciuto con D.J.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon rivede suo figlio?

Con il ritorno di RJ, che non vedevamo dal 2018, non ci stupirebbe un altro rientro dal passato. Si tratterebbe però di scavare davvero molto in fondo e riportare nelle trame della Soap Eric Sharpe, il figlio che Deacon ha avuto da Becky Moore, la cugina della malefica Amber e spacciato per anni come figlio di Rick Forrester. Il ragazzo potrebbe ripresentarsi a Los Angeles per recuperare il suo rapporto con il padre, proprio ora che Deacon ha finalmente trovato un buon lavoro e si è sistemato. Alcune voci insinuano che potrebbe persino tornare Amber e seminare il panico, di nuovo, alla Forrester. E se così fosse, in città ci sarebbero due nemiche giurate della famiglia di Steffy, pronte forse a unire le forze per prendersi la loro vendetta. Stiamo facendo ovviamente dei voli di fantasia ma un'alleanza tra Sheila e Amber, ammettiamolo, farebbe tremare la città.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.