Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila Carter è tornata... ma sarà solo un fantasma?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn comincerà a vedere il fantasma di Sheila. Il ragazzo sarà tormentato da queste visioni e comincerà a perdere il controllo. Ma sua madre sarà davvero solo un'apparizione o sarà viva e in carne e ossa?

Sheila Carter è tornata anche se non proprio viva e vegeta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il mistero sulla morte della rossa sta diventando sempre più intrigante e scopriremo solo con il tempo se la malefica madre naturale di Finn sia stata davvero assassinata da Steffy o se abbia voluto simulare la sua dipartita, per creare scompiglio, allontanare suo figlio dalla Forrester e magari scatenare persino la follia che il ragazzo ha nel DNA. Sta di fatto che la sua figura è ricomparsa e sarà destinata a diventare sempre più evidente agli occhi del bel dottore, che comincerà a pensare di vedere i fantasmi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn vede il fantasma di Sheila

Ve lo abbiamo già anticipato. Finn è tornato a casa da Steffy ma il fantasma di Sheila lo tormenta. Il ragazzo, appisolatosi sul divano, ha sognato di rivedere sua madre ma anche al risveglio ha continuato a sentire la voce della Carter, ben distinta. Nel corso delle puntate il dottore ha iniziato a vedere persino la figura di sua madre e si è convinto che si tratti di allucinazioni, causate dal grande dolore, e che quello che scorge accanto a lui è solo frutto della sua immaginazione. Ma se Sheila fosse in realtà viva e se queste apparizioni non fossero solo momenti creati dalla mente sconvolta del bel medico? Insomma Sheila Carter potrebbe essere tornata in carne e ossa e non solo in forma di fantasma.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila ha inscenato la sua morte?

I dubbi che Sheila sia ancora viva e che abbia solo inscenato la sua morte, si fanno sempre più forti. Nonostante la sua attrice Kimberlin Brown stia rilasciando interviste nelle quali conferma l’uscita di scena del suo personaggio – almeno da vivo – continuano ad affollarsi nella nostra mente e in quella di altri fan, idee che sia solo una saggia operazione di marketing e che presto saremo travolti dall’effetto sorpresa. Sì perché, almeno come fantasma, la rossa comparirà ancora. Finn la vedrà ovunque e ne sarà ossessionato, tanto da farci ancora più pensare che Sheila abbia inscenato il suo assassinio, facendo finire nei guai Steffy e scatenando un vero e proprio pandemonio a casa Forrester. La donna potrebbe infatti aver convinto la vecchia conoscenza, incontrata poche ore prima della tragedia, a prendere il suo posto e a farsi uccidere.

Questa vecchia conoscenza, lo abbiamo già supposto, potrebbe essere Sugar, sua vecchia compagna di scorribande, a lei molto somigliante. Sarebbe quindi bastata una minima operazione chirurgica per renderla uguale. Se questa ipotesi venisse confermata, diventerebbe certa pure la nostra ipotesi che la malefica rossa abbia voluto mettere Steffy nei guai e allontanarla per sempre da Finn. Ma nei suoi piani potrebbe pure esserci la chiara volontà di far impazzire suo figlio dal dolore e portarlo a schierarsi completamente dalla sua parte.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn si schiererà dalla parte di Sheila?

Le prossime puntate saranno cruciali per sapere quale sarà il destino del matrimonio di Steffy e Finn e se davvero Sheila sia viva o meno. Quel che è certo è che ne vedremo delle belle. Se la Carter fosse sopravvissuta, è sicuro che vorrà portare Finnegan totalmente dalla sua parte e lasciare che Steffy soffra definitivamente. Sì perché il ragazzo potrebbe perdere completamente il controllo sia per via delle visioni del fantasma di sua madre sia per la scoperta, inaspettata e felice, che sua madre è sopravvissuta. Ci spieghiamo meglio. Se Finn verrà a sapere che Sheila è ancora viva potrebbe decidere di schierarsi completamente dalla sua parte, non volendo perdere più l’occasione di stare accanto alla sua adorata madre.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.