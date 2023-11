Beautiful Anticipazioni Americane: Thorne e Bridget di nuovo a Los Angeles. Torneranno per il funerale di Eric?

Anticipazioni TV

Gli spoiler ci rivelano che nelle prossime puntate americane di Beautiful, Thorne e Bridget torneranno a Los Angeles. Il loro rientro a casa avverrà per il funerale di Eric? Scopriamo quello che sappiamo sui prossimi risvolti della Soap.

Sono ormai giorni che si parla delle terribili condizioni di salute di Eric Forrester e della sua probabile morte. La notizia non è ancora stata confermata dalle Anticipazioni Americane ma sia queste che gli spoiler continuano a confermare questa terribile prospettiva. L’ultimo in ordine di tempo è quello che annuncia il ritorno di Thorne e Bridget a Los Angeles.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thorne torna a Los Angeles

Il ritorno di Bridget non ci stupisce più di tanto. La figlia di Brooke ed Eric è infatti solita comparire ogni tanto a Los Angeles. Chi ci fa presagire che qualcosa non vada come speriamo - ovvero che Eric non muoia - è Thorne. Il fratello di Ridge e figlio naturale del Forrester, è assente dalle trame della soap da diversi anni sia nelle puntate italiane sia in quelle americane.

Dopo la fine della sua relazione con Katie, il Forrester ha deciso di occuparsi della succursale dell’azienda in Europa e non è più tornato a casa. Il suo rientro ci fa supporre che qualcosa debba succedere e che sia molto grave. Dopo il post pubblicato dal produttore esecutivo di Beautiful, ci viene in mente che possa essere di ritorno per il funerare di suo padre e la cosa ci preoccupa e rattrista molto.

Filming 10 shows this week, and let’s just say it’s going to be very emotional for everyone. #BoldandBeautiful #EricForrester pic.twitter.com/YvqHg5pXYT — Casey Kasprzyk (@CaseyKasprzyk) October 30, 2023

Anticipazioni Americane Beautiful: Bridget torna a casa

A darci comunicazione del ritorno di Thorne e successivamente di quello di Bridget è la rivista americana Soap Digest, l’ufficiale fonte di notizie per tutte le soap opera in onda negli Stati Uniti. Nell’articolo si parla del rientro a casa del Forrester e della sua sorellastra, il cui ritorno ci fa insospettire di meno. Bridget è solita tornare ogni tanto a casa dalla madre e dal padre e stare qualche giorno in loro compagnia. Tra le ultime volte che l’abbiamo vista è stato in occasione del divorzio tra Eric e Quinn. La ragazza quindi potrebbe ripresentarsi per fare un saluto ma purtroppo, come detto, la presenza di Thorne non ci fa sperare in nulla di buono.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Thorne e Ridge si batteranno per l’eredità?

Posto che il funerale di Eric ci sia - e ne avremo conferma nei prossimi giorni - il ritorno di Thorne potrebbe causare diversi problemi a Ridge. I due fratelli, non sempre uniti, potrebbero ritrovarsi uno contro l’altro, per via dell’eredità paterna. Sicuramente Ridge cercherà di farsi confermare CEO della Forrester ma potrebbe venir fuori - nostra opinione - un’idea molto diversa da parte di Thorne, deciso invece ad assumere più potere nell’azienda di famiglia e a non essere delegato solo agli affari europei della Forrester Creations.

Stiamo parlando per via ipotetica. L’unica cosa certa attualmente è che Thorne e Bridget torneranno mentre non si fa menzione di Rick, Felicia e Kristen, lontano da casa e dalla loro famiglia. Rientreranno a Villa Forrester pure loro dopo aver scoperto della terribile malattia del padre o addirittura per il suo funerale?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.