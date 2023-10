Beautiful Anticipazioni Americane: Comincia la sfida tra Eric e Ridge. Finirà con un funerale?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che è cominciata la sfilata di moda o meglio sfida di Eric e Ridge. Chi porterà a casa la vittoria ma soprattutto finirà con un funerale? Scopriamo insieme cosa è successo nelle puntate della Soap, andate in onda in America e in arrivo su Canale5.

La sfida è iniziata. Eric e Ridge sono saliti in passerella della Forrester Creations, con le loro nuove collezioni. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il pubblico ha accolto con grande entusiasmo l’evento, senza sapere che si tratta di una vera e propria guerra, per decidere il futuro della casa di moda e decidere chi ne sia davvero a capo. Ma la sfilata potrebbe nascondere un funerale in arrivo. Alcuni spoiler ci fanno pensare che questo evento sarà estremamente importante per le trame della Soap, che forse – da ora in poi – diranno addio a uno dei suoi personaggi storici.

Anticipazioni Americane Beautiful: La sfilata/sfida ha inizio

Eric sta morendo ma ha deciso di non rinunciare alla sua ultima sfilata. Per il Forrester è necessario portare avanti il suo progetto e niente e nessuno lo fermerà, soprattutto non una malattia, che pare lo condurrà alla morte in sei mesi. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nella scorsa puntata della Soap, è cominciata l’attesa sfilata. Il pubblico è arrivato e i modelli hanno cominciato a sfilare sulla passerella. Nessuno sa a quale mano appartenga l’abito che vede davanti ai suoi occhi; Katie si è assicurata che non si venga a scoprire chi abbia disegnato il vestito, che è contraddistinto da un numero, con il quale si procederà alla votazione. Gli spettatori pensano di assistere semplicemente alla presentazione della nuova collezione haute couture della maison Forrester e non certamente all’ultima volta in cui Eric Forrester firmerà una creazione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke si accorge che Eric sta male

Eric e Ridge sono molto impegnati in questo evento, che cambierà per sempre le loro vite. Ma mentre Ridge è convinto che suo padre, dopo la sicura sconfitta, capirà di dover andare in pensione e di dover lasciare la guida della sua azienda a lui, Eric è certo che questa sfilata sancirà il suo trionfo e la sua vittoria sulla morte. Il Forrester senior ha dato tutto se stesso per questa sua ultima collezione e ha costretto Donna, RJ, Luna e persino Katie, a mentire a tutti e a proteggere il segreto sulla sua salute. Ma durante la serata, Brooke si è resa conto che qualcosa non va. La Logan ha visto più e più volte, e molto probabilmente lo vedrà ancora, il suocero tossire. Ma soprattutto si è resa conto che le sue sorelline confabulano tra loro e che nei loro visi c’è molta preoccupazione. La bionda ha così drizzato le antenne ma ovviamente non ha ricevuto alcuna spiegazione, se non qualche allusione, che ha avuto il potere di metterla ancora più in allarme.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Il funerale di Eric è vicino?

Secondo le Anticipazioni Americane di Beautiful o meglio gli spoiler, presto Ridge verrà a conoscenza della malattia del padre. Sembra che, dopo i sospetti di Brooke e forse qualche altro malessere del Forrester senior, RJ riveli a suo padre la verità su suo nonno. Non abbiamo ancora idea se questo succederà prima o dopo la nomina del vincitore della sfilata ma sappiamo che questa notizia sconvolgerà tutti.

Vi diciamo anche di più. Pare che molto presto Villa Forrester sarà addobbata con dei fiori bianchi e che il ritratto di Eric venga staccato dal muro e appoggiato sul caminetto. A dare questa notizia è stato il produttore esecutivo di Beautiful, Casey Kasprzyk, che in un post sul suo Twitter ha mostrato una foto del set, annunciando che verranno presto girate scene molto commoventi. Tutto questo ci fa pensare, e non soltanto a noi, che possa essere presto celebrato un funerale, per dare l’ultimo saluto a Eric. Non è ancora certo e ancora speriamo in una cura miracolosa. I fiori potrebbero pure significare un’altra festa, magari pure un matrimonio. Ma il quadro non più appeso? Potrebbe significare un cambiamento a casa Forrester – magari con la sostituzione con un ritratto di famiglia – o l’addio definitivo al padrone di casa e creatore della Forrester Creations?

Filming 10 shows this week, and let’s just say it’s going to be very emotional for everyone. #BoldandBeautiful #EricForrester pic.twitter.com/YvqHg5pXYT — Casey Kasprzyk (@CaseyKasprzyk) October 30, 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.